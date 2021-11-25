Son dönemin en popüler müzik gruplarından biri olan A.C.E, 27 Kasım Cumartesi günü Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak. Ünlü Koreli oyuncu Jaemin Park’ın sunuculuğunu yapacağı konser, TİM Show Center’de düzenlenecek.

Geçtiğimiz sene ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ederek sosyal medyanın gündemine oturan ünlü k-pop grubunun İstanbul‘da gerçekleşecek olan konserinde, sürpriz danslar ve sahne şovları olacak.

A.C.E, gösterilerin sonunda dünya çapında büyük ses getiren ‘Squid Game’ dizisindeki kostümleri giyerek konsere gelen seyircilerle çeşitli oyunlar oynanacak.