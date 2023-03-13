1929 yılından beri film endüstrisindeki en iyilerin ödüllendirildiği Oscar Ödülleri, Hollywood’un en önemli geceleri arasında yer alıyor. Kazananlar kadar geceye katılan ünlü isimlerin kırmızı halı görünümlerinin de konuşulduğu Oscar Ödülleri’ne Elie Saab imzalı kırmızı elbisesiyle Cara Delevingne damga vurdu.

Ünlü isimlerin geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ikonik kırmızı halıda değil, şampanya rengi bir halıda poz vermesi ise gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı. Şampanya rengi halı hakkında törenin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, “Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda yürüme kararıyla, kan dökülmeyeceğinden ne kadar emin olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum” sözleriyle mizahi bir açıklamada bulundu.

Ezgi ER

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