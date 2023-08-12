Günümüzde Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid veya Irina Shayk gibi isimler için kullanılan “süper model” terimi, 90’lı yıllarda kariyerinin zirvesinde olan dört büyük modele aitti. İkonik modeller Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Linda Evangelista ve Cindy Crawford, 1990 yılında Vogue dergisi için bir araya gelmişti. Usta fotoğrafçı Peter Lindberg’in çektiği bu kapak, dönemin en iyi modellerini bir araya getirmişti.

Neredeyse 33 yıl sonra günümüz süper modellerinin yolunu açan 4 ikonik model, yine Vogue dergisi için bir araya geldi. Kapakta yer almayan Tatjana Patitz, bu yılın başında hayatını kaybetti.

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