90’lı yıllara ait, izlemekten keyif alacağınız 30 romantik komedi filmini sizin için derledik…

Gözler ve Sözler (The Truth About Cats & Dogs)

Başrollerinde Uma Thurman ve Janeane Garofalo’nun yer aldığı, 1996 yapımı film, Brian, Abby ve Noelle’nin yaşadığı aşk üçgenini konu alıyor. Filmde Janeane Garofalo’nun hayat verdiği veteriner olan, aynı zamanda radyoda program yapan Abby, kendisiyle tanışmak isteyen Brian’la buluşmaya arkadaşı Noelle’yi gönderir. Arkadaşının isteğiyle Brian’la buluşan Noelle, zamanla Brian’dan gerçekten hoşlanmaya başlar. Aslında Brian’ın hoşlandığı Abby ise kendisinin kim olduğunu bilmeyen Brian’ı etkilemek için uğraşır.

2. Mesajınız Var (You’ve Got Mail)

1998 yapımı ‘Mesajınız Var’ filminin başrollerinde başarılı oyuncu Tom Hanks ve Meg Ryan yer alıyor. Tom Hanks filmde kitap zinciri sahibi Joe Fox’a hayat verirken, Meg Ryan ise küçük bir kitapçı dükkanını işleten Kathleen Kelly karakterini canlandırıyor. Online bir sitede tanışıp yazışmaya başlayan ikiliden Joe, konuştuğu kişinin Kathleen olduğunu bilirken, Kathleen için konuştuğu kişi sürpriz oluyor.

3. Aşk Meleği (The Preacher’s Wife)

İşi ve evliliğinden dolayı baskı altında hisseden Reverand Henry Biggs’in, Dudley isimli bir melekle tanışmasıyla hayatının değişmesini konu alıyor. Fakat Reverand’in eşi Julia’ya aşık olan Dudley, Reverand’ın hayatını daha da karmaşık hale getirir. 1996 yapımı filmin başrollerinde Denzel Washington ve Whitney Houston yer alıyor.

4. Geçmişin Sığınağı (Blast from the Past)

Uzun yıllar boyunca bomba sığınaklarında ailesiyle yaşayan Adam, ailesi için erzak almak için Los Angelas’a gider. Sığınaktan çıkan Adam, aslında patlamanın hiç gerçekleşmediğini öğrenirken, hayatının aşkı Eve’le tanışır. 1999 yapımı filmin başrollerinde Brendan Fraser ve Alicia Silverstone yer alıyor.

5. Love Jones

1997 yapımı ‘Love Jones’ filmi, Şikago’da bir kulüpte tanışan şair Darius ve fotoğrafçı Nina’nın arasındaki ilişkiyi konu alıyor.

6. Jeffrey

1995 yapımı, AIDS hastalığının epidemi olduğu bir dönemde Manhattan’da geçen filmde, gay olan Jeffrey karakteri hastalığa yakalanmamak için cinsel ilişki yaşamamaya yemin etmiştir. Fakat bir gün Steve’le tanışan Jeffrey, duygusal bir karmaşa yaşar. Steve, HIV pozitiftir. Jeffrey anlar ki, asıl korktuğu şey hastalıktan dolayı kendisinin ölmesi değil, aşık olacağı kişinin ölmesidir.

7. En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend’s Wedding)

1997 yapımı Julia Roberts’ın başrolünde olduğu filmde, Julianne, arkadaşı Michael’a 28 yaşında hala bekar olurlarsa birbirleriyle evleneceklerine dair bir anlaşma yapar. Julianne 28 yaşına gireceği günden birkaç gün önce Michael’dan bir mesaj alır. Bu mesajı alan Jualianne, Michael’ın kendisine evlenme teklif edeceğini düşünse de gerçek öyle değildir. Michael aslında birkaç gün içinde 20 yaşındaki Kim ile evlenecektir. Bunu öğrenen Julianne, Michael’a aşık olduğunu farkeder ve Michael ve Kim’in evlenmelerini engellemeye çalışır.

8. Çifte Mutluluk (Double Happiness)

Sandra Oh’un başrolünde yer aldığı 1994 yapımı filmde, 22 yaşında geleneksel bir çin ailesinin üyesi Jade Li, ailesini hayal kırıklığına uğratmamak için çok çalışır. Ailesini memnun etmek isteyen Jade Li, bir yandan da kendi istek ve arzularına ulaşmak ister.

9. Ah Mary Vah Mary (There’s Something About Mary)

Yıllardır lise mezuniyet gününü düşünen Ted, lise aşkı Mary’yi bulmak için Pat’i tutar. Fakat, Mary’ye ulaşan Pat de Marry’ye aşık olur ve onu Ted’den uzak tutmak için elinden geleni yapar. Cameron Diaz’ın başrolünde yer aldığı film 1998 yapımıdır.

10. Ruhun Gıdası (Soul Food)

1997 yapımı Soul Food filmi, annelerinin diyabetten dolayı komaya girmesiyle, Joseph kardeşler ilişkilerini sürdürmek ve annelerinin inandığı pazar akşam yemeği geneklerini devam ettirmek için çalışır.

11. Çikolatadan Daha Tatlı (Better Than Chocolate)

1999 yapımı film, iki kadın arasındaki bir aşk hikayesini konu alıyor. Vancouver’da bir kitapçıda çalışan yirmili yaşlarındaki Maggie, bir gün tanıştığı Kim’e ilk görüşte aşık olur. Maggie Kim’le aynı evde yaşamaya başlar. Eşinden boşanan Maggie’nin annesi, oğluyla beraber Maggie’nin yanına taşınır. Ailesi Maggie’nin kişisel tercihinden habersizdir. Maggie ve Kim, Maggie’nin ailesiyle birlikte yaşarken, ilişkilerini gizlice yürütmeye çalışır.

12. Evlilik Öpücüğü (The Wedding Singer)

1998 yapımı film, Düğün şarkıcısı olarak çalışan Robbie’nin, bir düğünde garson Julia ile karşılaşmasıyla hayatında yaşanan değişimi konu alıyor. Her ikiside nişanlı olan Robbie ve Julia, zamanla yanlış kişilerle beraber olduklarını anlayacaklardır. Julia’nın nişanlısının ne kadar güvenilmez bir insan olduğunu keşfeden Robbie, bunu Julia’ya göstermeye çalışır.

13. Chutney Popcorn

1999 yapımı filmde, kardeşinin hamile kalmadığını öğrenen Reena, kız kardeşinin çocuğu olması için kardeşinin eşinin spermlerini kullanmak için uğraşır. Reena bu yolda ayrıca kendi kız arkadaşını da ikna etmek zorundadır.

14. Güzel Bir Gün (One Fine Day)

1996 yapımı filmin başrollerinde George Clooney ve Michelle Pfeiffer yer alıyor. Film, bekar bir anne olan Melanie Parks ve gazeteci Jack Taylor arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Melanie ve Jack, ikisi de çok önemli işlerinin olduğu bir gün çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalır. İkili, tüm gün çocukları birbirlerinin sorumluluğuna bırakarak günü atlatmaya karar verir.

15. Aşk İksiri (Love Potion No. 9)

1992 yapımı film, aşkı bulmakta zorluk çeken iki kimyager Paul ve Diane’nin hikayesini konu alıyor. Madame Rosa kendisinden yardım isteyen Paul’a bir iksir veriyor. Bu iksir, kişileri karşı konulamaz hale getiriyor.

16. İlk Eşler Kulübü (The First Wives Club)

1996 yapımı bu film, üç kadının eski eşlerine karşı dayanışmalarını konu alıyor. Eski üniversite arkadaşları Brenda, Elise ve Annie neredeyse otuz yıl sonra bir arkadaşlarının ölümü sonucu yeniden bir araya gelir. Eşleri tarafından terk edilmiş olan bu üç kadın, eşlerinin onları nasıl hafife aldıklarını fark ederler. Brenda, Elise ve Annie, eski kocalarından intikam almak için birlikte çalışırlar.

17. Dalgın Profesör (Flubber)

1997 yapımı filmde, tüm hayatını mesleğine adayan bilim insanı Philip Brainard’ın hikayesi anlatılıyor. Yoğun çalışan Philip, kendi düğün gününü iki kez unutur. Üçüncü kez evlilik günü almaya karar verdiği gün, bilim alanında büyük yankı uyandırabilecek yeşil bir elastik madde üretir. Philip, ürettiği maddeye ‘Flubber’ adını verir.

18. Ama Ben Ponpon Kızım (But I’m a Cheerleader)

1999 yapımı bu film, kızlara ilgi duyduğunu fark eden ergenlik dönemindeki Megan’ın, ailesi tarafından heteroseksüel bir kampa gönderilerek tedavi edilmeye çalışmasını konu alıyor. Filmde, Megan ve kampta tanıştığı arkadaşlarının hikayesine odaklanılarak, aslında bu tedavinin nasıl mümkün olmadığı anlatılıyor.

19. Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill)

1999 yapımı filmin başrollerinde Julia Roberts ve Hugh Grant yer alıyor. Filmde, eşinden boşanmış olan bir kitabevinin sahibi William’la, dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott’un arasında geçen aşk hikayesi anlatılıyor.

20. Rastlantının Böylesi (Sliding Doors)

1998 yapımı film, zamanlama, kader ve aşk üçgeni üzerine kurulu. Gwyneth Paltrow’un başrolünde yer aldığı film, sadece birkaç saniyelik gecikmenin insan hayatını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor.

21. The Cutting Edge

1992 yapımı film, iki buz patencisi arasındaki aşkı konu alıyor. Olimpiyatlara kısa bir süre kala partnerinden ayrılan buz patencisi olan Kate, kısa zamanda yeni bir partner bulmalıdır. Yetenekli buz patencisi Kate, deneyimsiz bir buz hokeyi sporcusuyla partner olur. İki sporcu arasındaki yakınlaşma aşka dönüşürken, çift bir yandan da yarışmalara hazırlanır.

22. Yeni Bir Başlangıç (Jerry Maguire)

Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı 1996 yapımı film, Jerry Maguire’nin yaşadıklarına dayanıyor. Uluslararası Spor İdaresi’nin (SMI) en üst temsilcisi olan Jerry, nişanlısı Avery Bishop’a bağlıdır ve güzel bir ilişkiye sahiptir. Jerry bir gün yazdığı bir yazıdan dolayı işten çıkarılır. Jerry, bu olay üstüne her şeye sıfırdan başlar.

23. Dilwale Dulhania Le Jayenge

1995 yapımı film, Avrupa yolculuğunda tanışan ve birbirlerine aşık olan Raj ve Simran’ın aşkını konu alıyor. Aşık çift, geleneksel ailelerini evlenmelerine ikna etmek için uğraşıyor.

24. The Bodyguard

1992 yapımı filmin başrolünde Whitney Houston yer alıyor. Houston’un hayat verdiği Rachel ünlü bir pop yıldızıdır. Rachel, ölüm tehdidi içeren bir mektup alması üzerine kendisine bir koruma tutar. Eski bir Gizli Servis ajanı olan Frank, koruması olduğu ünlü pop yıldızla aşk yaşamaya başlar.

25. Pretty Woman

Başrollerini Julia Roberts ve Richard Gere’nin paylaştığı, 1990 yapımı, yayınlandığı dönem çok ses getiren film, zengin iş adamı Edward ve seks işçisi Vivian arasındaki aşk hikayesini konu alıyor.

26. Joe Yanardağa Karşı (Joe Versus the Volcano)

Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı 1990 yapımı filmde, ölümcül bir hastalığa yakalanan Joe, gizemli bir adaya gider. Joe, halk için kendisini yanardağa feda etmeye karar verir. Fakat tanıştığı iki kız kardeş ona yaşamak için bir sebep verir.

27. Düğün Yemeği (The Wedding Banquet)

1993 yapımı Tayvan filmi, erkek arkadaşıyla ABD’de güzel bir ilişki yaşayan eşcinsel Wai-Tung’un, ailesinin evlenmesini istemesiyle bir kadınla kağıt üzerinde evlenmesini konu alıyor.

28. Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)

Eşini kaybeden Sam’in oğlu, Jonah babasının yeniden hayata dönmesini ister. Bir gün bir radyoyu arayan Jonah, babasını radyoda konuşturur. Radyoyu dinleyen Annie isimli kadınsa, Sam’den çok etkilenir. 1993 yapımı filmin başrollerinde Tom Hanks ve Meg Ryan yer alıyor.

29. Hav Plenty

1997 yapımı filmde, yazar olmak isteyen Lee Plenty, yıllardır aşık olduğu Havilland’ı görmek için bir yeni yıl partisine gider. Havilland’ın sevgilisinin Michael Simmon, en yakın arkadaşının Caroline ve kız kardeşinin de olduğu gecede karmaşık olaylar yaşanır.

30. Gelinin Babası (Father of the Bride)

1991 yapımı film, yurtdışından dönen ve evleneceğini açıklayan Annie’nin babası George’un kızından ayrılmakta yaşadığı zorluğu anlatıyor.