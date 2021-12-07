90’lar rönesansı 2020’de hız kazanırken, 2022’ye doğru hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden ilerlemeye devam ediyor.

Eskiye dönüşte yer alan birçok figürün yanında; saç, kategoriler içinde belki de en eğlenceli dönüşüm olanağı sunanlardan. İlham kaynağı alanı oldukça geniş bu retro saçlar arasından, ‘Rachel’ lansmana ihtiyaç duymazken; Jennifer Aniston’ın Chris McMillan tarafından oluşturulan Friends saç kesimi, bir milyon taklitçi yaratarak “dalgalı katmanları” kavramını standart bir talep haline getiriyor. Zamansız bir stil olan örgüler ise, Zendaya, Rihanna ve daha fazlasında Brandy ve Janet Jackson’ın örgü coşkusu dalgasına ilham verdiği 90’larda olduğu kadar iyi görünüyor.

“Rachel” üzerinde çalışan Bella Hadid’den, Tyra Banks’in ikonik ‘Pony Kuyruğu’ nu bir sonraki seviyeye taşıyan Ariana Grande’e kadar, herkes şimdilerde 90’lar saç kesimi oyununda aktif.

Önceden: Rachel

Şimdi: Bella

Önceden: Janet Jackson

Şimdi: Zendaya

Önceden: Britney’in At Kuyrukları

Şimdi: Retro At Kuyrukları

Mel B’nin Uzay Çörekleri

Şimdi: Jennifer Lopez’in Dünya Çörekleri

Önceden: Tyra Banks’in İkonik Pony Kuyruğu

Şimdi: Ariana Grande’nin Kuyruğu