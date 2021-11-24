Geçtiğimiz gece 9’uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Töreni, Zeynep Koçak ve Sergen Deveci’nin sunumuyla Swissotel Bosphorus’ta gerçekleşti. Ev sahipliğini Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları’nın üstlendiği etkinlik, ünlü isimleri bir araya getirdi. Ünlü isimlerin şıklık yarışında olduğu törende, Esra Erol da iki ödül birden aldı.

TRT 1’in sevilen dizisi “Masumlar Apartmanı’nda temizliği takıntı haline getirmiş Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola’ya, ‘En iyi TV kadın oyuncu’ ödülü rolüne yakışır bir şekilde verildi. Safiye’nin temizlik yaparken giydiği gibi beyaz bir tulum giyen kişi, başarılı oyuncuya ödülü temizleyerek takdim etti.

Son yılların en çok dinlenen şarkılarına imza atan Zeynep Bastık, ‘En iyi kadın şarkıcı’ ödülünün sahibi oldu.

ATV’de sunduğu izdivaç programıyla uzun yıllar ekranlarda kalan Esra Erol, ‘En iyi sunucu’ ödülünü alırken, ‘Esra Erol’da’ adlı programıyla ‘En iyi gündüz kuşağı’ ödülüne layık görüldü.

‘En iyi TV romantik komedi dizisi’ seçilen ‘Sen Çal Kapımı’nın başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aynı zamanda ‘En iyi dizi çifti’ ve ‘En iyi romantik komedi kadın ve erkek oyuncu’ kategorilerindeki ödüllerin sahibi oldu.

‘Son Yaz’ dizisindeki performansıyla son zamanların en başarılı kadın oyuncularından biri olarak gösterilen Hafsanur Sancaktutan, ‘Yılın yükselen yıldızı’ ödülüne layık görüldü.

‘Yarına Tek Bilet’ adli sinema filminde başrol oynayan Dilan Çiçek Deniz, ‘En iyi sinema kadın oyuncu’ ödülünü aldı.

‘Aşk 101’ dizisi ‘en iyi dijital medya dizisi’ olarak seçildi. Dizinin başrol oyuncularında Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz, Ece Yüksel ve Kubilay Aka, ödülü almak için sahneye çıktı. Aka ve Yazıcıoğlu aynı zamanda ‘En iyi dijital medya dizisi erkek oyuncu’ ödülünü paylaştı.

‘En iyi yarışma programı’ ödülü Survivor’ın, ödülünü alan Acun Ilıcalı’ya ayrıca ‘O Ses Türkiye’ programı ile ‘En iyi erkek sunucu’ ödülünün de sahibi oldu. Ünlü sunucuya ödüllerini Tolga Tuğtekin takdim etti.

Dilara Gönder ‘En iyi kadın haber sunucusu’ ödülünü aldı.

Cem Öğretir ise ‘En iyi erkek haber sunucusu’ olarak seçildi.

‘Kuruluş Osman’ dizisinin genç oyuncusu Aslıhan Karalar’a, ‘Yükselen genç yıldızlar’ ödülü verildi.

‘En iyi müzik grubu’ kategorisinin ödülü, İkilme’e verildi.

Bilal Sonses, ‘En iyi arabesk-fantezi erkek sanatçı’ ödülünü aldı.

‘Yılın en iyi şarkı’ ödülü ‘Dünyadan Uzak’ ile Sakiler’e verildi.

Ödül törenine eşi Burcu Kıratlı ile katılan Sinan Akçıl, evlerini dekore ettirdiklerini, bu esnada değerli bir eşyalarının kaybolduğunu söyledi. Kıratlı “Benim için çok önemli bir eşya. Evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik” dedi.