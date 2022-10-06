“9 Ekim Koç burcu dolunayı”nda sizi neler bekliyor?

Astrolog Pınar Kanbak, “9 Ekim Koç burcu dolunayı”nda sizi neler bekliyor? sorusuna yanıt verdi. 9 Ekim 2022’de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Tamamlanma enerjilerinin aktif olduğu 15 günlük bir süreçten geçeceğiz. Ama konu Koç burcu olunca başlatma enerjisi de fazlasıyla etkin olacak. Dolayısıyla net olmak isteyeceğiz ve hayatımızdaki tamamlanmaları iki arada bir derede kalmayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Hem Dolunay hem de Koç burcu olunca duygusal agresyonumuzda da bugünlerde artış olacaktır. Ayrıca Koç burcu baş bölgesini temsil ettiğinden baş ağrıları, migren tetiklenmeleri de olabilir. Yapılacak en iyi şey yeme içme düzeninizi bu dönem daha hafif besinlerden yana kullanmak olmalı. Ayrıca sembolik olarak Dolunay ile birleşen Chiron da duygusal yaralarımıza vurgu yapabilir. Benliğimizin sınırlarını fark edeceğimiz deneyimler yaşayabiliriz. Yaralarımızı şifalandırmak içinde ayrıca güzel bir dönemde olduğumuzu bilmekte fayda var. Yalnız sabırsız bir ruh haline de bürüneceğimizden olayları fazla zorlanmadığınızdan emin olmanıza emin olun.

“Koç burcu dolunayı”nda yükselen burçlara göre etkiler

KOÇ: Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla en çok etki alan burç sizsiniz. Hayatınızın tüm alanlarını etkileyecek hem içsel ve hem bedensel olarak kararlar almanız mümkün görünüyor. Dış görüntünüzü değiştirmek, spora başlamak gibi kararlar alabilirsiniz. İkili ilişkiler alanınızda etki altında olacak. Kararsızlığınızı ve belirsizliği artık bitiriyorsunuz. Ortaklı işler yapmayı düşünüyorsanız 25 Ekim öncesinde girişimlerinizi yapın. Sonrası tutulmalar ve retrolar araya gireceğinden yeniliklere odaklanmak mümkün olmayabilir.

BOĞA: Yönetici gezegeniniz Venüs bu dönem Terazi burcunda ve Dolunaya karşıt açıda olacak. Günlük iş rutinlerinizi tamamlamaya çalışırken iki zıt enerji arasında kalabilirsiniz. Bir yandan ekip işlerine önem verirken bir yandan kendi bedensel yorgunluğunuzu da düşünüp dengelemek zorundasınız. Tutulma süreci bu ay tekrar başlıyor. Dolayısıyla hayat hızlanmadan önce bilinçaltınızda bulunan negatif kayıtları çalışmak, terapi almak ve biraz içe dönmek iyi gelecektir.

İKİZLER: Sevgili İkizler burcu; yönetici gezegenimiz Merkür retrodan yeni çıktı hayat sizler için hızlanmaya başlıyor. Mars’ında burcunuzda bulunması hayata karşı motivasyonunuzu arttırıyor. Yaşam enerjiniz ve mücadele etme alanlarınızda aynı oranda artacak. Sosyal ortamlarda ve arkadaş çevrenizde iletişiminizi iyi yönetmeye bakın. Fevri çıkışlar yapmamaya ve sabırsızlık göstermemeye özen gösterin. Kariyer alanınızdan beklediğiniz projelerinizde ve ek gelir beklediğiniz alanlarda tamamlanmalar olabilir.

YENGEÇ: Kariyer alanınızda gerçekleşen bu Dolunay’dan en çok etki alan burçlardan birisiniz. İşinizi değiştirmek, kendi işinizi kurmak yolunda önemli tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Fevri çıkışlarla karar almamaya dikkat edin. Özellikle otorite figürleri ve aile büyükleri ile olan ilişkilerinizi iyi yönetin. Retro ve tutulma döngüsüne gireceğimiz için Kasım ve Aralık ayları aldığınız kararların tekrar üzerinden geçmenize sebep olabilir. Aile dizimi, regresyon gibi çalışmalar yapmak ve travmaları çalışmak için iyi bir dönemdesiniz.

ASLAN: Koç dolunayı size iyi gelecek. Hayatı anlamlandırmak, kişisel gelişiminize yönelmek adına çeşitli workshoplara katılım yapabilirsiniz. Aldığınız eğitimler ufkunuzu açan ve size yeni kapılar aralayacak eğitimler olacaktır. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa bu dönem onlarla da ilgili tamamlanmalar olabilir. Sosyal ortamlardan destek alacaksınız. Eşinizin ailesi ve uzak akrabalarla ilişkileriniz bu ara mercek altında olacak. Onların hayatındaki gelişmelerle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK: Yatırımlarınızın karşılığı ile ilgili gelişmeler olabilir. Parasal kaynaklarınızda ortaklı gelirleriniz varsa tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kredi alıp borçlarınızı da yapılandırabilirsiniz. Ayrıca bu dönem spiritüel konulara ilginiz artabilir. Aslında bu geçiş sizin için iyi olacak. Çünkü kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken çok hırpalıyorsunuz. Ve enerjinizi nasıl koruyacağınıza dair destek alma kararı alabilirsiniz. Bu durum sizin sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir.

TERAZİ: Evlilik, ikili ilişkiler, iş ortaklarınız, ticari faaliyetleriniz ve mahkemeler alanından etki alıyorsunuz. En az Koç burçları kadar sizin içinde önemli bir dolunay ve sizde hayatınızdaki tüm ilişkilerle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Çocuklarınızın hayatında da önemli gelişmeler olabilir. Ama bu döngü de alacağınız kararlarda fevri olmayın. İlişkiler alanınız çok yoğun etki altında olduğundan ilişkilerinizde geri dönüşü olmayan kopuşlar meydana gelebilir.

AKREP: Ev yaşamınız, iş hayatınız ve aile ilişkileriniz ile günlük koşturmacanızın bulunduğu alandan etki alacaksınız. Dolayısıyla rutinlerinizi bu dönemde değiştirmek isteyebilirsiniz. Çok çalışan bir Akrep burcu iseniz artık çalışma arkadaşlarınızdan yardım talep edebilirsiniz. Aynı durum aile ilişkileriniz içinde geçerli. Alacağınız kararlar küçük adımlar olabilir ama alışkanlıklarınızı değiştirmek tüm hayatınıza etki edecektir. Dolayısıyla verdiğiniz kararları çok iyi düşünün.

YAY: Dolunaydan pozitif etki alan burçlardansınız. Yaratıcılığınızın arttığı bu dönem hobilerinize yönelmek size çok iyi gelecektir. Üretmek ve akışta bir enerji de olmak, keyif almak odaklanmak isteyeceğiniz alan olacak. Çocukları olan bir Yay burcu iseniz onların hayatındaki güzel gelişmeler ile ilgili koşturmacalarınız olabilir. Ayrıca kalbi boş olanlar içinde aşk itirafları ve yeni bir ilişkiye başlamak gibi gündemler olabilir. Devam eden ilişkiler ise evliliğe taşınabilir.

OĞLAK: Ev, aile, yuva, emlak alanından tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizi netleştirmek istiyorsunuz. Hayatınızda radikal kararlar alıp şehir değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda alacağınız iş fırsatları da sizi taşınmaya teşvik edebilir. Yerinizde duramayan ve kabına sığmayan bir enerji de olacaksınız. Sabırsız halleriniz büyük adımlar atarken hata yaptırabilir. Ve tutulma döngüsünde olayların cereyan edişi çok daha büyük voltajlı olabilir.

KOVA: Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızın hayatında önemli gelişmeler olabilir. Ve gelişen koşullar ile birlikte sizi de ilgilendiren başlangıçlar yapılabilir. Bu dönem araç alım satımları ile de ilgilenebilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Yalnız Mars’ın İkizler burcunda olduğunu unutmayın. Kaza riskini arttıran bir etkidir. Trafikte çok temkinli olun. Ticari faaliyetler içinde çok güzel bir dönemdesiniz karşınıza fırsatlar çıkabilir.

BALIK: Maddi – manevi değerleriniz üzerinden etki alıyorsunuz. Maddi açıdan şanslı bir dönemde olacaksınız. Ek gelir gibi farklı kaynaklardan gelirler yakalama fırsatınız olabilir. Emek verdiğiniz iş konuları artık maddi olarak da yüzünüzü güldürmeye başlayabilir. Kariyerinizin de bu Dolunaydan pozitif etki aldığını hesaba katarsak güzel bir terfi ile de maddi kaynaklarınızı arttırabileceğiniz olasılıklar arasında gözüküyor.

Pınar Kanbak

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