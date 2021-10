9. Boğaziçi Film Festivali Başlıyor!

Açılış filmi olarak 27. Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan “Komşuluk Halleri / Not So Friendly Neighbourhood Affair” filmi seyircilerle buluşacak. Festivalin onur konuğu olarak İstanbul’da bulunan yönetmen Danis Tanovic de geceye katılacak ve kendisine onur ödülü sunulacak.

Festival Başkanı Ogün Şanlıer, ulusal ve uluslararası sinema çevrelerinin değerli kişilerini İstanbul’da ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Şanlıer, film festivalini belli koşullar altında sinemacılara ulaştırmanın sorumluluğunu hissettiklerini, yine de sektörün ve izleyicilerin, festivale katkıda bulunan kurumsal ortakların ve sponsorların yardımı ile bu yıl da Boğaziçi Film Festivali’ni sinema severlerle buluşturmayı başardıklarını ifade etti.

23 Ekim cumartesi programı

9. Boğaziçi Film Festivali’nin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda bulunmuç filmler seyircilerle buluşacak.

Atlas 1948 Sineması’nda 16.00 seansında Aydın Orak’ın “Sabırsızlık Zamanı” filminin gösterimi ekibin de katılımıyla gerçekleşecek.

Kadıköy Sineması’nda ise 16.00 seansında Isabel Lamberti’nin “Last Days Of Spring”, 18.30 seansında Susana Nobre’nin “Jack’s Ride” ve 21.00 seansında Juja Dobrachkous’un “Bebia, My Only Desire” filmleri seyirciyle buluşacak.

24 Ekim pazar programı

9. Boğaziçi Film Festivali’nin ikinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler seyirciyle bir araya gelecek.

Atlas 1948 Sineması’nda 16.00 seansında Ahmet Toklu’nun “Pota”, 18.30 seansında Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” ve 21.00 seansındaki Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmleri gösterimde olacak.

Kadıköy Sineması’nda ise 13.00 seansında Wei Shujun “Ripples Of Life”,16.00 seansında Chema Garcia Ibarra’nın “The Sacred Spirit”, 18.30 seansında Han Shuai’nin “Summer Blur” ve 21.00 seansında Kiro Russo’nun “The Great Movement” filmleri sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Biletlere nereden ulaşılabilir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı’nın katkısı ve Beyoğlu Belediyesi’nin Kurumsal Ev Sahipliği’nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, hem sektörde hem de dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirecek. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiyi www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin sosyal medya hesapları sinema severlerle paylaşacak.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL’den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda olacak.