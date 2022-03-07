Ilgınsu Denizci

Netflix, yerli yapımlarına bir dizi daha ekledi. Çekimleri 2021 yılında tamamlanan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi çekimleriyle, mekanlarıyla, dev oyuncu kadrosuyla ve en önemlisi dikkat çekici konusu ile son dönemin en çok konuşulan ve gündemde kalan dizisi oldu.

Yayınlandığı gün itibari ile Türkiye’de ilk sırada olmayı başaran, Elif Usman’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Engin Hepileri ve Yasemin Szawlowski paylaşırken, yönetmen koltuğunda Emre Şahin ve Nisan Dağ oturmaktadır.

Esra tarihi değiştirecek kilit kişi

Dizinin hikayesi, tarihi olaylar etrafında dönen kurgusal bir anlatıdan oluşuyor. Genç bir gazeteci olan Esra, Pera Palas’ın 130.yılı şerefine yazı yazmak için görevlendirilir. Agatha Christie’nin kaldığı 411 numaralı odadan, 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Böylelikle o dönemin siyasi olaylarına ister istemez dahil olan Esra’nın tarihi değiştirecek kilit bir kişi haline gelmesini konu alıyor. Dizi o dönemin önemli bir olayına Atatürk’ün Samsuna’a çıkmadan önce ona düzenlenecek bir suikaste odaklanır.

Atatürk’e hayran olan Peride’nin hikayesi ve Esra’nın bugünkü düşünce biçimi ile konu ilerler. Esra, otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.

Fakat Esra İstanbul’un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit’le tanışınca, 1919 İstanbul’unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.

Atatürk ile olan sahnelerinde de gerçekçi ve doğal

Dizinin konusu kadar oyuncuların kendini role ne kadar kaptırdığı da konuşuldu. Kimsesiz büyüyen hayattaki tek gayesi önemli işler başarmak olan Esra ile geçmiş zamanda Atatürk ile tarihsel ve önemli rolü olan Peride karakterini Hazal Kaya oynuyor. Hazal Kaya’nın oyunculuğu; izleyici kitlesini ikiye böldü. Beğenmeyen kesimin gözünden kaçırdığı en önemli detay Hazal Kaya günümüzden 1919 yılına aniden geçiş yapıyor ve sonuçta Esra karakteri heyecanlı, çoşkulu ve komik rolü oynuyor. “Ahmet Abi” diye seslenişinden bile bunun karikatürize edilmiş karakter olduğunu görüyoruz. Hazal Kaya kendinden isteneni çok iyi şekilde yaptı. Atatürk ile olan sahnelerinde de gerçekci ve doğal bir rolde oynamış ve izleyiciye geçmiştir.

Dizi de en çok beğenilen sahnelerden biri Hazal Kaya’nın Atatürk ile olan sahneleri oldu. Kaya dizinin ilk sahnelerinde Atatürk’ü ilk defa gördüğündeki tepkisi hem çok masum hem de çok doğaldı. Herkesi de oldukça etkiledi. İzleyiciler tarafından da oldukça paylaşılan sahnelerden biri oldu. Dizinin en çok konuşulan sahnesi ise final anında Hazal Kaya’nın Atatürk’e sarılması. Hepimizin öyle bir hayali vardır, Hazal Kaya o duyguyu bize çok derinden yaşattı ve hepimizi ağlattı. Herkeste eminim ki o son sahnede Atatürk’e gazeteci Esra olarak değil de Hazal Kaya olarak sarıldı izlenimi verdi. Bu sahneler için sayısız tweet atıldı.

İşte o tweetler;

Artısı eksisinden daha fazla

Halit karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, Ahmet karakterini canlandıran Tansu Biçer, Reşat rolüyle karşımıza çıkan Engin Hepileri ve Sonya olarak sadece duruşuyla bile izleyiciyi etkileyen Yasemin Szawslowski’i unutmamak gerekir. Hem dönemin duygusuna ve ruhuna yakışan oyunculuklar sergilemişlerdir.

Dizinin oyuncuları kadar yönetmenleri de , dekor, kostüm ve aksesuarlarıda çok başarılı olduğunu söylemek gerekir. Dizi de illaki eksiklikler vardır ama artısı eksisinden daha fazla. Final sahnesiyle de izleyicisine 2. sezonun olucağı garantisini verdi.