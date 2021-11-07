80’li yıllara damgasını vuran ünlü müzisyen Andrew Barker hayatını kaybetti

1980’lere damgasını vuran Manchester’da kurulmuş İngiliz elektronik müzik grubu 808 State’in klavyecisi ve bas gitaristi Andrew Barker, hayatını kaybetti.

53 yaşındaki usta müzisyenin acı haberi, grup arkadaşları tarafından 808 State’in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Gönderide, “Andrew Barker’ın vefatını duyurmak çok üzücü. Ailesi ve arkadaşları, şu anda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istiyor. Onu kişiliği, müziği ve neşesiyle hatırlayalım.” sözleri kullanılarak, Andrew Barker’ın siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşıldı.