80. Venedik Film Festivali Ödülleri açıklandı. Dünya sinemasının en prestijli festivali dün akşam sonlandı. Altın Aslan Ödülü’nü kazanan ise Yorgos Lanthimos’un Frankenstein esintili Poor Things’i oldu.

30 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Film Festivali’nin final gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Amerikalı yönetmen Damien Chazelle’in jüri başkanlığını üstlendiği yarışmada büyük ödül Poor Things’e gitti. Yapımın başrolü Emma Stone da festivalden İyi Kadın Oyuncu ödülü ile dönmüş oldu.

İşte 80. Venedik Film Festivali Ödülleri Kazananları

Altın Aslan

Poor Things – Yorgos Lanthimos

Gümüş Aslan Jüri Özel Ödülü

Evil Does Not Exist – Ryusuke Hamaguchi

Gümüş Aslan En İyi Yönetmen

Io Capitano – Matteo Garrone

Jüri Özel Ödülü

Green Border – Agnieszka Holland

En İyi Senaryo

El Conde – Pablo Larrain ve Guillermo Calderón

En İyi Kadın Oyuncu

Priscilla – Cailee Spaeny

En İyi Erkek Oyuncu

Memory – Peter Sarsgaard

Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu

Io Capitano – Seydou Sarr