80. Venedik Film Festivali Ödülleri açıklandı. Dünya sinemasının en prestijli festivali dün akşam sonlandı. Altın Aslan Ödülü’nü kazanan ise Yorgos Lanthimos’un Frankenstein esintili Poor Things’i oldu.
30 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Film Festivali’nin final gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Amerikalı yönetmen Damien Chazelle’in jüri başkanlığını üstlendiği yarışmada büyük ödül Poor Things’e gitti. Yapımın başrolü Emma Stone da festivalden İyi Kadın Oyuncu ödülü ile dönmüş oldu.
İşte 80. Venedik Film Festivali Ödülleri Kazananları
Altın Aslan
Poor Things – Yorgos Lanthimos
Gümüş Aslan Jüri Özel Ödülü
Evil Does Not Exist – Ryusuke Hamaguchi
Gümüş Aslan En İyi Yönetmen
Io Capitano – Matteo Garrone
Jüri Özel Ödülü
Green Border – Agnieszka Holland
En İyi Senaryo
El Conde – Pablo Larrain ve Guillermo Calderón
En İyi Kadın Oyuncu
Priscilla – Cailee Spaeny
En İyi Erkek Oyuncu
Memory – Peter Sarsgaard
Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu
Io Capitano – Seydou Sarr