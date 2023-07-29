Bir ödül töreninde objektiflere yansıyan Atiye ve eşi Erol Sebebci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğumun sayılı günler kalan ünlü şarkıcı, “Çok heyecanlıyız, bir kızımız daha oluyor. Kızım Ferah Feza da kardeşini uzun zamandır biliyor ve heyecanla bekliyor. Neden gelmiyor diye soruyor” şeklinde konuştu. İsme karar verdiklerini belirten Atiye ve eşi, “Adı Neva olacak. İsim araştırırken çok hoşumuza gitti bizim. Makam adı Türk müziğinde. İkimiz de isime bayıldık, özellikle nadir bir isim olduğu için” dedi.

Hamilelik sonrası konserlerine hız kesmeden devam edeceğini söyleyen 34 yaşındaki şarkıcı, “Ben konser yapıyorum ya. Sadece birazcık ara vererek yapıyorum. 20 günde bir falan yani. Ben hareketli olmayı hep seviyordum. İlk kızımda da aynısı oldu. Konserleri ara ara yaparak doğuma kadar sahnelere çıktım sayılır. Bunun herhangi bir riski de yokmuş zaten” ifadelerini kullandı.