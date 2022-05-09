Cemiyet hayatının ünlü simalarından olan Mehmet Birgen, Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın torunudur. Üçüncü eşi Dilek Birgen’den 2016 yılında boşanan ünlü işletmeci 2019’da Ukrayna’nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

45 yaş fark

Posta gazetesinden Halil Kalmuk’un haberine göre, Önceki gün Diana Osypenko ile dördüncü evliliğini yapan Ünlü işletmeci ile gelin arasında 45 yaş fark dikkat çekti.

Bodrum Kempinski Otel’in bahçesinde gerçekleşen düğünde, gelin ve damadın şahitliğini Orhan Yılmaz ile Aykut Kozanoğlu yaptı. Diana Osypenko’nu mutlu gününde annesi ve anneannesi de yalnız bırakmadı.

Aşk her şeyi yener

Sosyal medyada Osypenko ile çektirdiği bir fotoğrafın altına, “Aşk her şeyi yener” anlamına gelen Latince “Amor vincit omnia” notunu yazan Birgen, aşkını bu paylaşımıyla bir kez daha ilan etti.

Oğlu 52 yaşında

Mehmet Birgen ilk evliliğini 1975 yılında Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989’da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu üç yıl sürmüştü. 2005’te oğlu Alp (16) ve kızı Maya’nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu. Birgen’in Amerikalı eşinden olan en büyük oğlu Ashley 52, ikinci eşinden doğan Ajda ise 33 yaşında.