Cannes’da Ingrid Bergman’dan sonra jüri başkanlığı yapacak ikinci İsveçli isim olan Ruben Östlund, kazandığı Altın Palmiye ödüllerinin yanı sıra ikinci ve üçüncü uzun metrajlı filmleri ‘Involuntary’ ve ‘Play’, sırasıyla festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ ve ‘Yönetmenlerin On Beş Günü’ bölümlerinde gösterildi. Östlund, 2014 yapımı ‘Force Majuere’ ise ‘Belirli bir Bakış’ jüri ödülünü kazanmıştı.

Cannes, 48 yaşındaki yönetmeni jüri başkanı olarak atayıp, uzlaşmaz, açık sözlü olan ve sürekli olarak izleyicilerin kendilerine meydan okumasını ve sanatın kendini icat etmeye devam etmesini talep eden filmlere saygı duruşunda bulunduğunu belirtti.

Ruben Östlund ise yaptığı açıklamada “Cannes Festivali’nde bu yılki Yarışma için Jüri başkanı olarak görevlendirildiğim için mutlu ve gururluyum. Film dünyasının hiçbir yerinde, festivalde yarışan filmlerin perdesinin açıldığı zamanki kadar güçlü bir beklenti yok. Uzmanlardan oluşan Cannes seyircisiyle birlikte bunun bir parçası olmak bir ayrıcalık. Sinema kültürünün gelmiş geçmiş en önemli döneminde olduğunu söylerken samimiyim. Sinemanın kendine has bir yönü var: Orada birlikte izliyoruz ve deneyimin yoğunluğunu artıyor. Bireysel ekranların önünde yaptığımız dopamin kaydırmadan farklı bir şekilde düşünmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.