İlayda Yaslan

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, teknik olarak uluslararası filmlerin en iyilerini sergilemek, sinemayı kutlamak ve yeni projelerin prömiyerini yapmak için bir yer ancak aynı zamanda tüm görkemiyle kırmızı halı stillerini görmek için bir fırsat. İki hafta sürecek olan 75’inci Cannes Film Festivali, bu gün başladı.

İşte 75’inci Cannes Film Festivali’nin ilk gününden en şık 10 görünüm:

Eva Longoria

Katherine Langford

Lori Harvey

Emilia Schüle

Deepika Padukone ve Rebecca Hall

Lashana Lynch

Caroline Daur

Julianne Moore

Didi Stone