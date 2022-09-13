Koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live’dan Kenan Thompson’ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.
Kıyafetleriyle göz kamaştırdılar
Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle geceye renk kattı.
Zendaya
- Lizzo
Sydney Sweeney
Hoyeon
Sarah Snook
Alexandra Daddario
Britt Lower
Jamie Lee
Kaitlin Olson
Lisa Ann Walter
Görkemli gecede kazanan yapımlar:
En iyi dram dizisi: Succession
En iyi komedi dizisi: Ted Lasso
En iyi mini dizi: The White Lotus
En iyi kadın oyuncu (Dram): Zendaya (Euphoria)
En iyi erkek oyuncu (Dram): Lee Jung-jae (Squid Game)
En iyi kadın oyuncu (Komedi): Jean Smart (Hacks)
En iyi erkek oyuncu (Komedi): Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Dram dalında en iyi yönetmen: Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light
Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral
Dram dalında en iyi senaryo: Jesse Armstrong, Succession
Komedi dalında en iyi senaryo:Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot
Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph, About Elementary
Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein, Ted Lasso
Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner, Ozark
Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)
Mini dizide en iyi senaryo: Mike White, The White Lotus
Mini dizide en iyi yönetmen: The White Lotus, Mike White
Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)
Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton, Dopesick
Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jennifer Coolidge The White Lotus