Koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live’dan Kenan Thompson’ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.

Kıyafetleriyle göz kamaştırdılar

Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle geceye renk kattı.