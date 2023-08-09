2016 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen, hamilelik kilolarını başarıyla verdi. Şimdilerde ailesiyle birlikte teknede tatil yapan Evcen, 13,6 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarla dikkat çekti.

Teknede çekilen peş peşe pozları dalga emojisi eşliğinde paylaşan Evcen, çok sayıda beğeni geldi. Hamilelik sonrası fiziğini tekrar kazanan ünlü oyuncunun arka arkaya yayınladığı tatil kareleri, takipçileri tarafından tam not aldı.

İşte Fahriye Evcen’in tatil pozları…