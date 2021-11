Resmi olarak 64. Grammy Ödülleri olarak bilinen 2022 Grammy Ödülleri, müzik dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olmasının yanı sıra her sene yüzlerce ikonik ismin stil kodlarını eleştiriye açtığı bir platform olarak ön plana çıkıyor. 2022 töreni için henüz bir sunucu belirlenmedi fakat geçen yılın sunucusu The Daily Show’dan Trevor Noah’ın ikinci bir tur için tekrar davet edileceği öngörülüyor.

Jon Baptiste 11 adaylıkla en fazla aday gösterilen isim olurken; öne çıkan isimler arasında, Justin Bieber, Billie Eilish, Doja Cat ve Olivia Rodrigo bulunuyor.

Kazananlar, 31 Ocak 2022 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

64. Grammy Ödüllerine kimlerin aday olduğunu görmek için aşağıya bakabilirsiniz.

Yılın Kaydı

“I Still Have Faith In You” — ABBA

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” — Brandi Carlile

“Kiss Me More” — Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

“drivers license” — Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

Yılın Albümü

We Are — Jon Batiste

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

Evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Yılın Şarkısı

“Bad Habits”

“A Beautiful Noise”

“Fight For You”

“Happier Than Ever”

“Kiss Me More”

“Leave The Door Open”

“Montero (Call Me By Your Name)”

“Peaches”

“Right On Time”

En İyi Yeni Sanatçı

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

En İyi Pop Albümü

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Positions — Ariana Grande

Sour — Olivia Rodrigo

En İyi Dans / Elektronik Albüm

“Hero” — Afrojack & David Guetta

“Loom” — Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

“Before” — James Blake

“Heartbreak” — Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

“You Can Do It” — Caribou

“Alive” — Rüfüs Du Sol

“The Business” — Tiësto

En İyi Alternatif Müzik Albümü

Shore — Fleet Foxes

If I Can‘t Have Love, I Want Power — Halsey

Jubilee — Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams — Arlo Parks

Daddy‘s Home — St. Vincent

En İyi R&B Performans

“Lost You” — Snoh Aalegra

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Damage” — H.E.R.

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” — Jazmine Sullivan

En İyi R&B Şarkısı

“Damage” — H.E.R.

“Good Days” — SZA

“Heartbreak Anniversary” — Giveon

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” — Jazmine Sullivan

En İyi Progresif R&B Albümü

New Light — Eric Bellinger

Something To Say — Cory Henry

Mood Valiant — Hiatus Kaiyote

Table For Two — Lucky Daye

Dinner Party: Dessert — Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay — Masego

En İyi Rap Performans

“Family Ties” — Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

“Up” — Cardi B

“m y . l i f e” — J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” — Drake Featuring Future & Young Thug

“Thot S***” — Megan Thee Stallion

En İyi Rap Albümü



The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King’s Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Donda — Kanye West

En İyi Country Şarkısı



“Better Than We Found It”

“Camera roll”

“Cold”

“Country Again”

“Fancy Like”

“Remember Her Name”

En İyi Caz Vokal Albümü

Generations — The Baylor Project

SuperBlue — Kurt Elling & Charlie Hunter

Time Traveler — Nnenna Freelon

Flor — Gretchen Parlato

Songwrights Apothecary Lab — Esperanza Spalding

En İyi Gospel Albümü

Changing Your Story — Jekalyn Carr

Royalty: Live At The Ryman — Tasha Cobbs Leonard

Jubilee: Juneteenth Edition — Maverick City Music

Jonny x Mali: Live In LA — Jonathan McReynolds & Mali Music

Believe For It — CeCe Winans

En İyi Latin Pop Albümü

Vértigo — Pablo Alborán

Mis Amores — Paula Arenas

Hecho A La Antigua — Ricardo Arjona

Mis Manos — Camilo

Mendó — Alex Cuba

Revelación — Selena Gomez

En İyi Dünya Müziği Performans

“Mohabbat” — Arooj Aftab

“Do Yourself” — Angelique Kidjo & Burna Boy

“Pà Pá Pà” — Femi Kuti

“Blewu” — Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo

“Essence” — WizKid Featuring Tems

En İyi Konuşmalı Albüm (Şiir, Sesli Kitap)

Aftermath — LeVar Burton

Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis — Don Cheadle

Catching Dreams: Live At Fort Knox Chicago — J. Ivy

8:46 — Dave Chappelle & Amir Sulaiman

A Promised Land — Barack Obama

En İyi Opera Kayıt Albümü

Bartók: Bluebeard’s Castle — Helsinki Philharmonic Orchestra

Glass: Akhnaten — The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus

Janáček: Cunning Little Vixen — London Symphony Orchestra; London Symphony Chorus & LSO Discovery Voices

Little: Soldier Songs — The Opera Philadelphia Orchestra

Poulenc: Dialogues Des Carmélites — The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus

En İyi Müzik Videosu

“Shot In The Dark” — AC/DC

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X

“Good 4 U” — Olivia Rodrigo

En İyi Film Müziği

Inside — Bo Burnham

David Byrne‘s American Utopia — David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles — Billie Eilish

Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui — Jimi Hendrix

Summer Of Soul — Various Artists