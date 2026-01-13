Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi SCORPIONS, BKM Organizasyonu ile 2026’nın en büyük stadyum konseri için İstanbul’a geliyor! Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisi ve büyük prodüksiyonuyla grup, 24 Haziran 2026’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu‘nda tarihi bir geceye imza atacak. BKM, bu yıl da dünya sahnesinin en güçlü isimlerini Türkiye’de müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor ve küresel arenada yıllara meydan okumuş efsane grup Scorpions‘ın 60 yıllık mirasını kutlayacak bu özel stadyum konserini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor.

KÜRESEL ROCK’IN KÜLT MİRASI

1965’te Hannover, Almanya’da kurulan Scorpions, bugün 100 milyonun üzerinde albüm satışı ve dört büyük pazarda 22 milyonun üzerinde onaylı satış ile Avrupa’nın en başarılı rock grubu olarak kabul ediliyor. Grup; World Music Award, Echo Award ve Hollywood RockWalk of Fame yıldızı dahil uluslararası prestije sahip birçok ödülün sahibi. “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” ve “No One Like You” gibi dünya çapında marşlara dönüşmüş hitleri; uluslararası listelerdeki başarıları ve küresel rock kültürüne bıraktıkları güçlü iz ile Scorpions’ı altmış yıllık bir müzikal ikona dönüştürdü.

Coming Home — 60 Years of Scorpions turnesi, grubun altmış yıllık yolculuğunun dönüm noktalarını, unutulmaz hitlerini ve yıllara meydan okuyan sahne enerjisini bir araya getiren büyük bir kutlama gecesi sunarken; 24 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Scorpions mirasının kutlandığı unutulmaz bir stadyum deneyimine ev sahipliği yapacak.