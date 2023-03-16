İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, dün İstanbul’a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüntülenen çift, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Enver, doğumu Londra’da yağacakları iddiasının hatırlatılması üzerine Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” dedi.

Kızlarına verecekleri isme henüz karar veremediklerini ifade eden 38 yaşındaki oyuncu, “Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” şeklinde konuştu.