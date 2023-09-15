Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, özel davetlerde giydiği iddialı kıyafetlerle gündeme gelmesinin yanı sıra, son dönemde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Formda görüntüsüyle de dikkat çeken Hayek, yaz sezonunda paylaştığı bikinili ve mayolu fotoğraflarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 57 yaşında olmasına rağmen formda görünen ünlü isim, formunu nasıl koruduğunu ve bunun yorucu egzersizler yapmadan nasıl başardığını açıkladı.

Oyuncu, fit olmasını meditasyona borçlu olduğunu söyleyerek, “Gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar bunun egzersiz olduğunu söylüyor. Ben bunun meditasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Kendi yolunuzu bulmalısınız. Benim için egzersiz yapmak zor” ifadelerini kullanan Salma Hayek, “Bunu yapacak disipline sahip olmak gerçekten çok zor. Ama meditasyon benim için çocuk oyuncağı, çünkü bu benim kendi formum” dedi.

Genç görünmesini sağlayan alışılmadık bir yöntem uygulandığından bahseden Hayek, Meksika’da yanık mağdurları için kullanılan bir maddeden yararlanıyorum. Çünkü cildi tamamen yeniliyor” açıklamasında bulundu.