Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik’in, 2019 yılında başlayan ilişkilerini bu yaz evlilikle taçlandırması bekleniyordu. Hatta yakışıklı oyuncu, zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla da nikah masasına oturacak larının mesajını veriyordu.

Yaklaşık iki ay önce sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alarak yollarını ayıran çiftten sevindiren haber geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Kural, Çelik ile teknede çektiği fotoğrafa kalp emojisi de ekledi. Barıştıklarını ilan eden çift, şimdilerde Marmaris’in mavi sularında keyiflerince yapıyor.