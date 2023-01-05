Başarılı sanatçı Teoman, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Bir süre önce “Yarı emekliyim. Çalışmaya üşeniyorum. Herhalde yaşlılıkla ilgili” diyen ünlü şarkıcı, sevenlerini şaşırtan bir hamlede bulundu. Teoman, kendinden beklenmedik bir adım atarak spora başladı. Sevilen isim, geçtiğimiz aylarda “Her şeye üşenir oldum” açıklamasıyla daha az konsere çıktığını dile getirmişti. Snob magazinde yer alan habere göre; 54 yaşındaki şarkıcının spor yaparken çekilmiş görüntüleri yayıldı. Fit görünümüyle dikkat çeken Teoman’ın, çekilen fotoğrafta ağırlık çalıştığı gözlerden kaçmadı.

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