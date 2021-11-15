52.500 TL’lik nafaka yetmedi!

Ünlü futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı’nın nafaka davası sonuçlandı.

Futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak “Beni aldatıyorsun” diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmıştı. Mahkeme, Özer Hurmacı’nın eski eşine aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Uzun yıllar Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi büyük takımlarda futbolculuk yapan Özer Hurmacı, 2015 yılında büyük aşk yaşadığı Mihriban Hurmacı ile dünya evine girmişti. Çiftin 6 yıllık evliliklerinden üç çocuğu dünyaya gelmişti. Yakışıklı futbolcu Özer Hurmacı geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıldır evlilik geçirdiği eşi Mihriban Hurmacı’ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine “Beni aldatıyorsun” diye itam edip üzerinde şiddetli bir baskı kurduğunu iddia etti. Mihriban Hurmacı da Özer’e karşı boşanma davası açarak, kendisi için 50 bin TL, üç çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebini mahkemeye iletti.

Mihriban Hurmacı, Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia eden Mihriban, bu yüzden 3 çocuğunu Özer’in görmemesi için 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talebine istinaden dava dosyasına dilekçe sunarak nafaka talebine itiraz etmişti. Özer Hurmacı, “Eşim nafakayı kendisi için istiyor” söylemlerini duyurmuştu. Mihriban Hurmacı’nın maddi yetersizliklerinden kaynaklı anne bakımına muhtaç olan en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı’ya verilmesi için dilekçe vermişti.

Karar veren Mahkeme, “dava süresi boyunca çocuklarının velayetinin anne Mihriban Hurmacı’da kalmasına. Aynı zamanda Özer Hurmacı, belirli günlerde çocukları ile vakit geçirebileceğinin” kararını vermişti. Üç çocuğu ve kendisini için toplamda 125 Bin lira tedbir nafakası talep eden Mihriban Hurmacı’nın alacağı nafaka tutarı ise mahkemede belli oldu.

Mahkeme, İki çocuk için 24 bin TL, küçük bebekleri için 7 bin 500 TL ve Mihriban Hurmacı için 21 bin TL nafaka bağlanmasına karar verdi. Toplamda aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası alacak Mihriban Hurmacı, verilen nafaka kararına dilekçe yazarak itiraz etti.