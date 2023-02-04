Dolunay anında Başak burcu yükseliyor olacak. Dolayısıyla dolunay enerjisini kontrol edemediğimiz alandan hissedeceğiz. Toplum sağlığı, tedavi süreçleri ve hizmet sektörünün ön plana çıkacağı bir zaman dilimi bizleri bekliyor olacak.

Diğer yandan bireysel alanda uzun süredir devam eden olaylar hayatımızda yeni bir yöne evrilebilir. Evrilme, elimizde olmayan nedenlerden dolayı olabilir. Ama en çok gelen farkındalıkla olacaktır. Daha önce görmediğiniz ve atladığınız konuların görünürlüğü artınca Dolunay enerjisi ile birlikte gergin hissedişler de olabilir. Burada önemli olan kişisel sınırları düzgün çizmek ve gelişen durumlara karşı uyum gösterebilmek olmalıdır.

Burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ; Kendinizi ortaya koyma şekliniz değişiyor. Özgüveniniz ve yapabileceklerinize dair kendinize inanıcınız artıyor. Görünür olmak ve alkış almak istiyorsunuz. Ve bu dolunay çok destekleyici etkiyle geliyor. Dikkat etmeniz gereken sadece ön plana çıkarken iletişim şekliniz ve bencilce çıkışlar yapmamak olmalı…

BOĞA; Dolunaydan en fazla etki alan burçlardan birisiniz. Ailevi gündemler ön plana çıkıyor. Ani bir şekilde gerçekleşen yerleşimle ilgili konular olabilir. Taşınma konusu bir anda gündeminize oturabilir. Bu dolunay artık sizlerde rahatlamak ve kendi güvenlik alanınızı korumak için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER; Zihniniz hiç susmadığı günlerden geçiyorsunuz. Bu dolunay ile yaratıcılık ve aklınıza gelen pratik fikirlerinizi sunabileceğiniz bir proje ile ön plana çıkabilirsiniz. Diğer yandan yakın çevre ve kardeşlerinizin hayatında da ani gelişmeler olası gözüküyor. Ayrıca minik seyahatler ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.

YENGEÇ; Maddi konular gündeminize oturacak. Verdiğiniz emeğin karşılığını alıp almadığınızı sorguladığınız günlerden geçiyorsunuz. Dolunay esnasında Uranüs’ün teması ani bir şekilde yatırım için risk alma isteği doğurabilir. Temkinli olmanızda fayda var. Ortaklı gelirlerinizde adım atmadan önce fikir birliğinde olmalısınız.

ASLAN; Yeniden doğmaya hazır mısınız? Uzun süredir idareci tavrınızla dikkat çekiyordunuz. Yapınıza hiç uymayan bu davranışlar sona eriyor. Ve tüm varlığınızla sahneyi tekrar almak için kararlar alıyorsunuz. Bireyselliğiniz ön plana çıkıyor. Olaylara ve ilişkilerinize bakış açınızı revize edeceksiniz. Bu durum süregelen ilişkilerinizde düzeninizi yerinden oynatabilir.

BAŞAK; Daha önce fark etmediğiniz konular ile ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bir Başak burcu olarak gözden kaçırdığınız konuların olması her zaman gerçekleşmez. Dolayısıyla bu dolunay sizin için biraz sarsıcı olabilir. Enerjinizi korumak ve zihninizi rahatlatmak için nefes çalışmaları iyi gelebilir. Hastane koşturmacalarınız da bu dönem olabilir.

TERAZİ; Arkadaş çevrenizle olan ilişkileriniz dikkat çekiyor. Bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe girebilir. Belki daha önce fark etmediğiniz bir tavır artık sizi rahatsız etmeye başlayabilir. İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Diğer yandan bazı projelerinizle ilgili sonuçlanmalar olabilir. Ve emek verdiğiniz bir projenin maddi karşılığını alabilirsiniz.

AKREP; İşiniz ve statünüz bu dönemde ön plana çıkıyor. Beklediğiniz terfi ya da bölüm değişikliğini yaşayabilirsiniz. Yalnız iletişim diliniz ve fevri tavırlar bu dönemde dikkatli olmanızı gerektiriyor. İyi tarafından bakacak olursak bu Dolunay ile birlikte netleşeceksiniz. Yapmak istediğiniz, topluma verdiğiniz görüntünüzle ilgili bir yön belirleyebilirsiniz.

YAY; Hareketli bir zaman diliminde olacaksınız. İyimserliğiniz artıyor. Hayata bakış açınızı yenileyip eski neşe, keyif ve coşkunuza dönmek istiyorsunuz. Bunun için reçeteniz her zamanki gibi bir seyahat olacaktır. Güzel fırsatlarınız olacak. Ayrıca sizler için aşkı getirecek eş zamanlılıklar olabilir. Kalbinizin sesini dinlemeniz gereken bir süreçtesiniz.

OĞLAK; Ortaklı gelirleriniz ile ilgili önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Başvurduğunuz kredi onaylanabilir. Miras, nafaka gibi konularda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Kişisel değerinizi de çok fazla sorguladığınız bir süreçte olacaksınız. Kendinizi rahatlatmak adına spiritüel konulara ilgi göstermeye başlayabilirsiniz.

KOVA; Yüksek etki alan burçlardan birisiniz. Karşıt alanınızda gerçekleşen bu dolunay ışığını ikili ilişkileriniz üzerinde tutacak. İlişkilerinizdeki yerinizi sorgulayacaksınız. Muhalefet enerjisi de hakim olacağından ilişkilerinizi uzun vadede zarar vermeyecek şekilde yönetmeye bakın. Ayrıca yeni bir ortaklık söz konusu olabilir.

BALIK; Çalışma koşullarınız ile ilgili önemli tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Düzeninizde değişiklikler olabilir. Ayrıca maddi gelirlerinizi artıracak önemli iş teklifleri de alabilirsiniz. Diğer yandan sağlık koşullarınızla ilgili bir tedavi görüyorsanız sonuç almaya başlayabilirsiniz. Kalp ve dolaşım hassasiyetleri de olabileceğinden bugünlerde çok yorulmadığınızdan emin olun.