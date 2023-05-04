5 Mayıs 2023 tarihinde Akrep burcunun 14 derecesinde bir Ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları Dolunayın kat ve kat güçlü formudur. Dolunaylar da etkilenen duygularımızın çok daha fazla etkilisi Ay tutulmalarında olur. Hassasiyet, ya uykusuzluk ya da uyuşukluk, yataktan kalkamama ve duygusal olarak her şeye aşırı tepki verme gibi etkileri içinde barındırır. Bu tutulmaya özel olarak çok güçlü bir sabit yıldız etkisi de gökyüzünde aktif olacak. Zuben Elgenubi sabit yıldızı Akrep burcunun sabit yıldızlarındandır. Sabit burçların orta dereceleri her zaman çok etkili olan derecelerdir. Ve bu tutulma da Akrep’in tam orta derecesinde olacak. Genel anlamı itibariyle psikolojik yıpranmaları ön plana çıkarır. Merkür’ün Boğa burcunda retro olması da bu tutulmaya eşlik edecek. Dolayısıyla bir ilişkiyi onarmak ve daha önceki sert bir yargılarımızı ve sabit düşüncelerimizi değiştirmek içinde doğru zamanlarda olacağız. Bu değişim ve dönüşümleri kolay atlatmak için içe dönmek ve bu stresli zamanı içerde duygusal açıdan değerlendirmek enerjiyi fazlasıyla pozitif yönde etkileyecektir. Ruhumuza hizmet etmeyen negatiflerden arınma ve temizlenmek için doğru zamanda olacağız.

Ülkemiz açısından ise bu tutulma Venüs’ümüz üzerinde olacak. Dolayısıyla bu döngü kadınların ön plana çıktığı bir süreç getirecek. Akrep burcunun konuları arasında para konuları, sağlık, cinsellik ve ifşalar da bu dönemin başlıkları arasında olacak. İfşaların gerçekleşmesi tabi ki sarsıcı etkiler de vereceğinden hassasiyetimiz artacaktır.

Yükselen burçlara göre etkilerine gelecek olursak…

KOÇ: Genel olarak finansal konularla ilgili almanız gereken kararlar söz konusu. Bu tutulma ile kredi çekip borçlarınızı yapılandırmak isteyebilirsiniz. Tutulma sert etkiler barındırdığından harcamalarınızı sorunları çözmeye yönelik değerlendirin. Derinlerde bulunan korkularınız da bu süreçte ortaya çıkabilir.

BOĞA: Evlilik, ikili ilişkiler ve yasal faaliyetleriniz bu tutulmadan etki alacak. Ortaklık ilişkilerinizde önemli tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Evliliğinizde daha önce gözünüze batmayan detaylar tutulmanın ışığında sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Bu dönemi daha sakin bir şekilde geçirmek uzun vadede ilişkilerinize katkı sağlayacaktır.

İKİZLER: İş hayatınız ile ilgili olarak bir karar aşamasında olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ya da sizin yanınızda çalışanlar ile ilgili bazı konular su yüzüne çıkabilir. Ve yol ayrımları olabilir. Diğer yandan sağlık alanınızda etki alacağından kendinizi bu dönem rahatlatacak alanlara yönlendirmeniz iyi olacaktır. Yeni iş ortaklığı da gündeme gelebilir.

YENGEÇ: Aşk hayatınız, çocuklarınız ve yatırımlarınız ile ilgili olarak önemli tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu tutulma size pozitif anlamda etki vereceğinden aşk hayatınızda pozitif gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Ayrıca bebek sahibi olmak isteyen Yengeç burçları içinde destekli etkiler söz konusu olacak.

ASLAN: Bu tutulmanın en fazla etki alan burçlarından birisiniz. İçinizde sabırsızlık duyguları ve hırs söz konusu olabilir. Kariyer ve aile konuları ayrıca gündeminizde olacaktır. Bu iki alanda denge kurmak sizin için önemli olacak. Emlak alım satımı, taşınma ve evde tadilat gibi gündemler de söz konusu olabilir.

BAŞAK: Kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile olan diyaloglarınız için tamamlanmalar söz konusu olacaktır. Bu zamana kadar gelen sorunlarınızı halletmeniz için gökyüzü size destek verecek. Tutulma esnasında yönetici gezegeniniz retro olacağından yeni girişimlere değil eski potansiyellere ticari anlamda gözünüzü dikmenizde fayda olacaktır.

TERAZİ: Kariyer hayatınızı destekleyecek bir gelir bu dönemde karşınıza çıkabilir. Ortaklık ya da ailenizden gelen maddi destekle yeni yatırımlara da yönlenebilirsiniz. İşinizi büyütmek için destek alacaksınız. Mars’ın kariyer alanınızda olacağını unutmadan aldığınız kararları aceleci vermediğinizden ve ilişkilerinizi koparmadığınızdan emin olun.

AKREP: Yaşam felsefeniz, hayata bakışınız ve verdiğiniz tepkileri gözden geçireceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yeni kararlar alacaksınız. Dış görüntünüzü de yenileyebilirsiniz. Diyete başlamak içinde çok doğru bir zamanda olacaksınız. Eğitim, hukuk ve iş konuların da ayrıca destekli etkiler ile tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

YAY: Bilinçaltınızda gerçekleşen son tutulma olacak. Dolayısıyla psikolojik olarak çok rahat hissetmediğiniz ve engellenme hisleri ile boğuştuğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Sağlığınız ayrıca bu dönem hassasiyet gösterebilir. Yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz. Sizi zorlayan ve aşağı çeken her konu için karar alacaksınız.

OĞLAK: Büyük idealler, hedefleriniz ve sosyal çevreniz ile ilgili alandan tutulma etkisi alacaksınız. Organizasyonlarınız ve kariyer gelirleriniz ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Zamanınızı daha kaliteli değerlendirmek istiyorsunuz. Aşk hayatınıza da görünüm yapan bu tutulma ile beklenmedik bir anda aşk kapınızı çalabilir.

KOVA: Kariyer alanınızda netleşmeler olabilir. Bölüm değişikliği ya da iş değişikliği yapabilirsiniz. Diğer yandan aile büyüklerinizin hayatında da gelişmeler olabilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Hayatınızda düzen istediğiniz bu dönemde tutulmanın verdiği agresyonla fevri adımlar atmadığınızdan emin olmalısınız.

BALIK: Hayata bakışınız ve ilişkilerdeki duruşunuzu değiştirmeye başlıyorsunuz. Fedakarlık temalarını sorguladığınız bir süreçtesiniz. Duruşunuz ve tavrınız değiştikçe kendinize olan güveniniz de artacak. Bu süreç içerisinde iş teklifleri de alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar ve seyahatler söz konusu olabilir. Merkür retrosu bitene kadar süreci hazırlık dönemi olarak kullanın.

İlginizi çekebilir: