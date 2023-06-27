Kendiniz ve vücudunuz için doğal çözümleri kullanmak ve bakımı bazen basit tutmak, ekonomik yönden ziyade ‘Kendin Yap’ becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur! İster favori ürünlerinizden biri için doğal bir değişime ihtiyacınız olsun, ister yeni bir şey denemek isteyin, zamansız olduğunu düşündüğümüz birkaç doğal güzellik tüyosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu 5 doğal güzellik tüyolarının evde gevşemenize ve kendinizi şımartmanıza ve ayrıca zamana direnmenize yardımcı olacağına inanıyoruz!

DUDAK PEELİNGİ

Dudaklarınızdaki kuru cildi çıkarmanın hızlı ve kolay bir yolu olan dudak peelingi, dudak yüzeyini pul pul dökmek için dudak balmı uygulamadan önce haftalık olarak kullanılabilir. Sizinkini jojoba veya badem yağı gibi diğer yağlarla özelleştirebilir veya daha yumuşak bir ovma için şekeri kahve telvesi ile değiştirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı 2 çay kaşığı şeker Vanilya özü 3 damla kadar (olmazsa da olur)

NASIL KULLANILIR?

Sadece malzemelerinizi birlikte karıştırın! Ovmayı kullanmak için dudaklarınıza az miktarda masaj yapın ve silin. Bunu buzdolabında küçük bir kapta saklayabilir ve 2 hafta içinde kullanabilirsiniz.

SAÇ YAĞI

Saçınızı uygun fiyata besleyebilecek birçok doğal yağ var, neden bir tane denemiyorsunuz? Saçınız için etik kaynaklı yağlar kullandığınızdan emin olun.

YAĞLAR Argan Yağı Fas’a özgü olan Argan yağı, saçlar için ünlü bir şekilde nemlendirici ve onarıcı bir yağdır. Saçı besleyen yağ asitlerinden yapılmıştır. Ayrıca saçın parlak görünümünü arttırır ve günlük hasarlardan koruyabilir. hint yağı Saç derisini nemlendirmek için en iyisi olan Hint yağının saç büyümesini desteklediği söylenmektedir. Gerçekten, sağladığı saç derisi sağlığı, daha iyi saç büyümesine yol açabilir. Ayrıca bölünmüş uçların görünümünü azaltmasıyla da bilinir.

NASIL KULLANILIR?

Saç yağı çeşitli şekillerde uygulanabilir. Saçınızı yıkamadan önce saç derinize masaj yaparak ya da saç maskesi olarak kullanabilirsiniz ya da yıkadıktan sonra orta boy ve uçlara az miktarda uygulayabilirsiniz.

AYAK BANYOSU

Ayak ıslatmaları sadece ayaklarınızı iyileştirmek ve temizlemek için değil, aynı zamanda rahatlamanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olmak için de harikadır. Evde bir kaplıca tedavisi almayı deneyin.

İÇİNDEKİLER 150 ml epsom tuzu Ilık su

NASIL KULLANILIR?

Sığ ılık su banyosuna epsom tuzunu ekleyin ve ayaklarınızı 10 ila 30 dakika suda bekletin. Ayaklarınızın kurumasını önlemek için sonrasında ayaklarınızı hafifçe kurulayıp nemlendirdiğinizden emin olun.

VÜCUT PEELİNGİ

Kendin yap kahveli vücut peelingleri, ölü deri hücrelerini temizleyerek parlak ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarabilir. Hindistan cevizi yağı eklemek kuruluğu önleyebilir ve cildi yumuşatabilir.

İÇİNDEKİLER 80 gr öğütülmüş kahve çekirdeği (bunlar taze veya arta kalan olabilir!) 80 gr hindistan cevizi yağı 80 gr şeker 1 çay kaşığı vanilya özü

NASIL KULLANILIR?

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabında çırpın ve hava geçirmez bir kapta saklayın. Kullanmak için, duşta nemli cilde masaj yapın ve durulayın. En iyi sonuçlar için haftada bir veya iki kez kullanın. Kapalı bir kapta saklayın ve iki aya kadar dayanabilir!

KÜTİKÜL YAĞI

Soğuk hava veya elde yıkama, tırnaklarınızı ve kütiküllerinizi kuru ve kırılgan hissettiriyorsa, kütikül yağına doğal bir alternatif denemenizi öneririz!

İÇİNDEKİLER Hindistancevizi yağı

NASIL KULLANILIR?

Tırnak etlerinize masaj yapın ve en az 30 dakika bekletin. Tırnak etlerinizde hindistancevizi yağı kullanmak tırnak yataklarınızı güçlendirecek ve nemlendirecektir.

İçerik: Funda Güneş