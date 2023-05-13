Hayatın koşuşturması arasında zaman bulmak ve egzersiz yapmak her zaman kolay değildir. Ancak sadece 5 dakika ayırarak bile vücudunuzu hareket ettirebilirsiniz. İşte 5 dakikada yapabileceğiniz egzersizler:

Jumping Jacks (Yıldız Atlama): Ayaklarınızı omuz genişliği kadar açın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırın. Ardından, aynı anda ayaklarınızı birleştirin ve kollarınızı yanlara açın. Bu hareketi 1 dakika boyunca tekrarlayın.

Plank (Düz Şınav Pozisyonu): Elleriniz omuz hizasında ve parmak uçlarınızla yere basın. Ayaklarınızı arkaya doğru uzatın ve vücudunuzu düz bir çizgi oluşturacak şekilde kaldırın. Bu pozisyonda 1 dakika boyunca kalın.

Squats (Çömelme): Ayaklarınızı omuz genişliği kadar açın ve kollarınızı öne doğru uzatın. Ardından kalçanızı geriye doğru çekerek çömelin. Dizlerinizin öne çıkmasına dikkat edin. Bu hareketi 1 dakika boyunca tekrarlayın.

Lunges (Adım Atma): Ayaklarınızı omuz genişliği kadar açın ve sol ayağınızla bir adım atın. Sol dizinizi 90 derece bükün ve sağ dizinizi yere yaklaştırın. Ardından tekrar başlangıç pozisyonuna dönün ve sağ ayağınızla aynı hareketi yapın. Bu hareketi 1 dakika boyunca tekrarlayın.

Mountain Climbers (Dağ Tırmanışı): Düz şınav pozisyonuna geçin. Dizlerinizi göğsünüze doğru çekerek koşuyormuş gibi hareket edin. Hareketi sürdürürken ayaklarınızı hızlı bir şekilde değiştirin. Bu hareketi 1 dakika boyunca tekrarlayın.

Bu egzersizlerin her birini 1 dakika boyunca yaparak sadece 5 dakikada vücudunuzu hareketlendirebilirsiniz. Bu egzersizler hem vücudunuzu hem de zihninizi canlandırmaya yardımcı olur. Hemen deneyin ve hareketli bir gün geçirin!