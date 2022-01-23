Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer’in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, “Çok heyecanlı ve mutluyuz” demişti.

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ise “Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık” demişti.