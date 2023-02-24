Zamanı hızla tüketirken geriye baktığımızda aslında zamanın içinde ne kadar var olabildiğimizi görmekte zorlanıyoruz. İş ve sosyal faaliyetlerde yeterince verim alamamamızın veya hayatımızın genel anlamında anı yaşayamamamızın belirtisi devamlı düşünen zihnin eseri olarak karşımıza çıkar. Bu durumun nedenine bakıldığında, yaşadığımız ana yeterince odaklanamamaktan kaynaklandığını fark ederiz. Tüm bunlar bir rutin haline geldiğinde ise bizi tüketen faktörün yalnızca düşünceler değil, yoğun düşüncelerin meydana getirdiği; stres, endişe, bunalım gibi duyguların olduğunu fark ederiz. Hali hazırda bu denli aktif zihin, zor zamanlarla karşı karşıya geldiğinde de donma/kaçma gibi travmatik durumlara verebileceği tepkiyle baş başa kalır. İşte, depresyon ve pasif ruh halinin ortaya çıktığı durumlar tam da bu zamanlardadır. Günlük hayatta sürekli düşünen zihin, karşı karşıya kaldığı psikolojik tehdit unsurları barındıran olaylar ardından travmatik tepkileri ve sonuçları yaşamaya başlar. Bu durumun yarattığı olumsuz sonuçlar ise kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir.

Peki, zihnimizi daha etkili kullanabilmek için neler yapabiliriz? Mindfulness tekniği tam da bunun için geçerli. Mindfulness, zihni ve düşünceleri daha etkili kullanabilmek için yaşamımızda herhangi bir yaptığımız işe, ana odaklanmak ve 5 duyumuzu sadece yaptığımız işe vermekle ilgili bir psikolojik teknik. Mindfulness, düşüncelerden kaçmak veya onları görmezden gelmekle ilgili değildir. Aksine, yaşamsal faaliyetlerimiz ve etkili dingin bir zihin için kullanmamız gereken bir metottur. İşte farkındalıklı bir yaşam için birkaç uygulama:

1) Nefes egzersizleri

Mindful yani farkındalıklı bir yaşam için öne çıkan ilk uygulama yöntemi nefes egzersizleridir. Nefes egzersizlerinin zihin ve beden dengesi için birçok yararı bulunur. Bunlardan en önemlisi ise, tabii ki nefes alıp vermenin beden için hayati bir fonksiyon sağlaması. Aynı zamanda sadece biyolojik olarak değerlendirilemeyecek kadar çeşitli fonksiyonlar sağlan nefes, odaklanmayı arttırmak için en etkili yoldur. Birçok nefes egzersizlerinin olması her bireye ve her bünyeye uygun çalışma sağlar. Nefes alıp-verirken ritme odaklanmak bulunduğunuz anda kalmayı sağlar. Bunun için en pratik yol olarak; nefes alıp verirken eşit bir süreyle denge oluşturabilirsiniz.

2) Meditasyon yapmak

Meditasyon, sizi bulunduğunuz ana getirerek özünüzle baş başa kalmanızı sağlar. Eğer düşüncelerinizin sizi yorduğu bir andaysanız rahatlıkla meditasyona geçiş yapabilirsiniz. Meditasyon ve nefes egzersizleri oldukça benzerdir. Ancak nefes egzersizlerinde odağı sadece nefese getirirken, meditasyonda ise odak noktasını seçerken özgür olabilirsiniz. Yalnızca, meditasyon ve nefes faktörleri iç içe olduğu için meditasyon esnasında derin nefesler almak oldukça önemli. Kendinize seçtiğiniz uygun bir meditasyon çeşidiyle bu rutine başlayabilirsiniz.

3) Etrafa odaklanmak

Etrafınızda seçtiğiniz herhangi bir unsura odağınızı vererek bu yöntemi gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle; stresli, üzgün veya kızgın olduğunuzda size oldukça yardımcı olabilir. Bu yöntem için dört faktör işinizi kolaylaştıracaktır:

Durmak

Nefes almak

Gözlemlemek

İlerlemek (Durduğunuz işe devam etmek)

4) Dikkatinizi vererek yemek

İşi biraz eğlenceye yöneltmeye ne dersiniz? Sevdiğiniz bir yiyeceği yerken aynı esnada 5 duyunuzla beraber yeme faaliyetinizi devam ettirirseniz, daha dikkatli yediğiniz için olduğundan daha çok tadına varmış olursunuz. Sonucunda ise, yemeyi hem dingin bir halde gerçekleştirmiş olursunuz hem de olduğundan daha çok keyfini çıkarırsınız.

5) Spor ve egzersizler

Bedeninizi bir aktiviteye yönlendirdiğinizde fiziksel açıdan daha dinamik hissetmenizin yanında mental açıdan da yenilenmiş bir zihinle gününüze devam edebilirsiniz. Özellikle, sağlık uzmanları yürüyüş yapmanın zihne ve bedene en iyi gelen aktivite olduğunu vurguluyor. Mindful yaşamın desteklediği favori egzersiz çeşitlerinden biri de yogadır; hem bedeni hem de ruhu canlandırır. Hakeza dans da aynı şekilde. Fiziksel aktiviteniz ne olursa olsun bir kondisyonu iyileştirmeye çalışırken sadece kanınızı pompalamakla kalmayıp vücudunuzdaki her hücreyi canlandıracak şekilde hareket edebilir ve nefes alabilirsiniz. Aynı zamanda sizi meşgul ve dikkati dağılmış hissetmekten ziyade güçlü ve yetenekli hissetmeye dönüştürür.

Ecrin Engin

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