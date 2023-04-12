Mevsim geçişleri insanlar üzerinde farklı etkiler yaratır. Yazdan sonra gelen sonbahar genelde hüznü simgelerken, kıştan sonra gelen ilkbahar doğada olduğu gibi insan ruhunda da uyanışı ve canlılığı beraberinde getirir. Mevsim geçişlerinin hayatımızda yeni bir sayfa açmak için fırsat sunduğunu belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş mutlu ve huzurlu bir başlangıç için yapılması gerekenleri 5 adımda sıraladı.

1. Güneşin enerjisini içinizde hissedin

Gezegenimizin ve tüm canlıların olduğu gibi biz insanların da enerji kaynağı güneştir. Yeni mevsimle birlikte yüzünü çok daha fazla göstermeye başlayan güneşten olabildiğince yararlanmamız gerekiyor. D vitamini zengini güneş enerjisini doğal antidepresan olarak düşünebiliriz.

Güneş ışınları serotonin ve endorfin hormonlarıyla birlikte vücuttaki dopamin salınımı da artıyor. Bu etkenler kişinin duygusal ve zihinsel sağlığı açısından çok önemli. Dolayısıyla kışın bitimine yaklaştığımız şu günlerde bol bol güneşe çıkın ve güneşin enerjisinin ruhunuza işlemesini sağlayın.

2. Açık havada bol vakit geçirin

İlkbahar aylarını üzerimizdeki ölü toprağından kurtulmak için bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Kış aylarında genelde evlere kapandığımız için bu durum psikolojimizi de olumsuz etkiler. İlkbaharla birlikte vaktimizin önemli bir bölümünü dışarıda açık alanlarda geçirmemiz ruhumuza olumlu yansıyacaktır. Bol bol dış sosyal aktivitelere katılmak, sahil kenarlarında yürüyüş yapmak ve kapalı alanlardan uzak durmak size iyi gelecektir. Hem bedeninizin hem de ruhunuzun bu sayede yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

3. Değişimlere açık olun

Doğadaki ve mevsimdeki değişimi siz de kendi dünyanıza uyarlayabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında kapalı alanlarda vakit geçirdikçe farkında olmadan kendi iç dünyamızı da kapatırız. Ertelediğimiz ne varsa bu mevsim geçişini fırsat bilip hayata geçirebiliriz. Kronikleşen sorunlarımıza, bizi mutsuz eden ikili ilişkilerimize veya huzurumuzu kaçıran durumlara nokta koymak için daha fazla beklemeyin. İçimizde stres biriktiren ne varsa ondan kurtulabiliriz. Düne takılı kalırsanız anı yaşayamazsınız. Anı yaşayamazsanız mutlu bir gelecek kuramazsınız. Bu yüzden sizi bulunduğunuz anda mutsuz edecek her şeyden uzaklaşın ve gerekirse köklü bir değişime merhaba deyin.

4. Tüm alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Yeni başlangıçlar ve değişimler, tüm rutinlerinizi ve alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi gerektirebilir. Uyku ve beslenme alışkanlıklarımız mutluluğumuzda önemli derecede rol oynar. Yeterince dinlenebilmek için mutlaka düzenli bir uykuya ihtiyacınız olur. Beslenme alışkanlıklarınızda ise daha hafif ve kilo aldırmayan yiyeceklere yönelmekte fayda olacaktır. Yaza girerken daha fit bir bedene sahip olmak mutluluk seviyenizi artıracaktır. Bu yüzden spor yapmaya da başlayabilirsiniz. Ağır sporlar yerine açık hava yürüyüşleri hem sizi fazla yormayacak hem de gerekli kan dolaşımını sağlayacaktır.

5. Meditasyon yapın, mantra yazın

Meditasyon beynin yaydığı yüksek frekansların alt seviyeye düşmesini sağlar. Meditasyon alfa fazıdır ve beynimizi o faza getirdiğimiz zaman hem stresi azaltır hem de bedeni rahatladır. İlkbahar ve yaz aylarında özellikle açık havada ve doğayla içiçe yapılacak meditasyonun insan ruhuna büyük faydaları olacaktır. Mantra ise beynimizle kendimiz arasındaki iletişimi sağlayan bir anahtardır. Bu anahtarı kullanarak içsel huzurumuzu yakalayabilir, beynimizin bizi daha sağlıklı hale getirme gücünü kullanabiliriz. Her gün “bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz” mantrasını yazmamız beynimizin gücünün de etkisiyle iç dünyamızda ve yakın geleceğimizde ilkbahar etkisi yaracaktır.