Sonbahardan ilham alarak makyaj alışkanlıklarımızda değişime gidiyoruz. Değişen mevsim koşullarına uyum sağlamak için sonbahar makyajının detaylarına göz atmaya ne dersiniz?

1. adım: Ten makyajı

Cilt tipine ve rengine göre bir fondöteni ister süngerle ister fırçayla cildinize uygulayın.

2. adım: Yanaklar

Sonbaharda yüzünüze sıcak bir ışıltı katmak için bronz veya şeftali tonlarına yönelin. Kahve tonlar yüzünüzü olduğundan daha sıcak göstereceği için kızıl ve şeftali tonlarındaki ışıltılı allıkları tercih edebilirsiniz.

3. adım: Gözler

Klasikten şaşmayanlar eyeliner’ı her zaman göz makyajına dahil edebilir ancak sonbahar makyajı denildiğinde akıllara her zaman kızıl ve kahve tonlara sahip farlar gelir. Mat renkteki farları gözünüzün katlanma kısmına uygulayın ve iyice dağıtın. İster bir rengi tüm göz kapağına uygulayın ister ışıltılı kızıl tonları da makyajınıza dahil edin. Son olarak maskara ile göz makyajınızı tamamlayın.

4. adım: Kaşlar

Göz makyajınızı desteklemek ve güçlü bakışlara sahip olmak için kaşlarınızı iyice tarayın. Boşlukları doldurduktan sonra jel ile sabitleyin.

5. adım: Dudaklar

Dudaklarda da, gözlerde olduğu gibi, kahve tonları öne çıkıyor. Cilt tonuna ve göz makyajınıza uyumlu rujlara yönelebilirsiniz. Biraz daha güçlü bir görünüm istiyorsanız koyu kırmızı ve bordo rujlar dilediğiniz etkiyi yaratacaktır. Parlak bitişli rujlara her zaman yer olsa da mat rujlar sonbaharda güç kazanıyor.