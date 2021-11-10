5 adımda “evde” kişisel gelişim

Gelişmek için dış etkenlere ihtiyacınız yok. Evde kalın, nefes alın ve sevin. Özellikle de kendinizi.

1: Podcast Dinleyin

Yolda yürürken gelişmek… Ya da metroda giderken. Uyumaya hazırlanırken ya da kekinizin yumurtalarını çırparken… Arka fonda çalacak mini dinletiler rutinlerinize eklenebilir.

Öneri: Spotify üzerinden dinleyebileceğiniz, “Sen O Kız Değil Misin?”.

Çıkmaz sokaklar yoktur, erken pes edenler vardır…

“Bazen kat edilen yollardan sonra nihai bir manzara yerine kapalı kapılara ya da yüksek duvarlara tosladığımız anlar vardır. Ancak bazı duvarlar aşılır, o kapılar da açılır elbet. Bazen çıkmaz sokak yoktur da erken pes edenler vardır diyebiliriz o halde. Gençliğimiz hala buralarda bir yerlerden kendimiz için kendi başımıza yaşamayı ve kendi bencilliğimiz için bazı duvarları aşmamız lazım gibi. O zaman belki ilk defa ancak son olmaması koşuluyla “kendimle gurur duyuyorum” diyeceğimiz ve aşılmadık çit bırakmayacağımız bölüm, işte karşınızda!”

2: Meditasyon yapın

Günde sadece 10 dakika kendinizi dinleyebilir misiniz?

Her gün çevremizdeki insanları dinlemek adına saatlerimizi harcarken küçük bir zaman dilimi de kendiniz için ayırabilirsiniz. Evde yaratabileceğiniz basit bir özel alan ile mümkün. İhtiyaç listesi yalnızca bedeninizden ibaret.

Artı olarak tütsü yakabilirsiniz.

3: Kendinizle evde yemeğe çıkın

Konuşamam, kendimle date’deyim!

Akşam yemeğini bugün kendiniz ve kendiniz için hazırlayın. Menü tamamen size ait. Tarifleri eyleme dökme vakti.

4: Nefes Egzersizi Yapın

Eşit nefes egzersizine göz atabilirsiniz.

1. Bir sandalye ya da zemine rahat bir şekilde oturun

2. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve nefes verirken beşe kadar sayın

3. Burnunuzdan beşe kadar nefes alın

4. Birkaç kez tekrarlayın

5. Kendinizi rahatlamış hissettiğinizde nefes egzersizini arttırabilirsiniz

5: Günlük Beyin Dökümü Yapın

3 günlük basit beyin dökümü linkimizi aşağıya bırakıyoruz.

Ekstra: Ana malzemeleri içinde barındıran fakat ek içeriği kendiniz beliryeceğiniz bir kek yapmayı deneyin. Beyin boşaltmak ve yaratıcılık için iyi bir alternatif.