Ayşenur Kaya Yalçın’ın kurucusu olduğu Senyorapp, telefonunuza indirebildiğiniz bir kişisel gelişim uygulaması. Diğer kişisel gelişim uygulamalarından farklı olarak Senyorapp 45 yaş üzeri kullanıcılara hitap ediyor.

Senyorapp uygulaması 45 yaş üstü ‘Senyor’ların yaş alma sürecinin sağlıklı geçmesine yardımcı olacak içerikler paylaşıyor. Bunu yaparken dört temel çerçevede ilerliyor: sosyalleşme, aktif yaşam, sürekli öğrenme ve devamlılık. Uygulamanın içerikleri farklı bilim dallarında yaşlılığı inceleyen gerontologlar tarafından inceleniyor ve oluşturuluyor.

İnteraktif ve canlı

Şuan uygulamada 45 yaş üzeri için sağlıklı yaş alma üzerine 50 ders var. En çok rağbet gören dersler arasında yüz yogası, pilates, makrome, örgü, sudoku ve yoga gibi dersler bulunuyor.

Uygulamanın kurucusu Ayşenur Kaya Yalçın, etkinliklerin ve derslerin interaktif olarak gerçekleştirildiğini söylerken aynı zamanda sosyalleşme ve eğlenceyi hedeflediklerinin de altını çiziyor. “Hatta sadece sosyalleşme üzerine derslerimiz de var. Yaratıcı drama o kadar ilgi çekiyor ki kabul günü gibi oluyor” diyerek uygulamanın özelliklerini anlatıyor.

Senyorapp uygulaması şuan 24 ülkede kullanılabiliyor. Bu ülkelerden bazıları ABD, Fransa, İngiltere, Türkiye, Kanada, Almanya, Avustralya, Belçika, Azerbaycan, İsviçre, Ukrayna.