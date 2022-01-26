Amerikalı Claire Muffett-Reece isimli gazeteci 2021 yılında gribe yakalandı. Hastalığının ilerlemesi Claire’nın 43 yıllık hayatının son 20 yılını unutmasına neden oldu.

The New York Post’un haberine göre, gazeteci Claire Muffett-Reece (43), beyninin ölümcül bir iltihap ile kaplandıktan sonra 43 yıllık hayatının son 20 yılını hatırlamadığını söyledi.

Ailesi ile ilgili yaşadığı olayları kocasından dinleyen Claire Muffett-Reece “Kocam Scott, bana bir amcamın üç ay önce kanserden diğer amcamın yedi yıl önce kalp krizinden, kuzenimin de 2018’de hayatını kaybettiğini söyledi. Bunları inanamayarak dinledim” diye konuştu.

Claire Muffett-Reece’nin açıklamaları şu şekilde;

– Hastalığımda akrabalarımın hiçbirini hatırlamıyordum.

– 2021 yılında grip şüphesiyle doktora gittiğim 42 yaşındaydım ve hastalığımı öğrendikten sonra son 20 yılını unuttum.

-Aylarca hastanede yattım, eşimi ve çocuklarımı tanıyordum ama onlarla ilgili hiçbir ayrıntıyı hatırlayamıyordum.

– Koronavirüs ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. 11 Eylül bombalama olaylarını öğrenmek beni dehşete düşürdü dedi.

– Hatırlayamadığım ve dünyayı değiştiren olayları öğrenmek korkutucuydu.