Şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. İnstagram hesabından ortaokul yıllarına ait fotoğrafını paylaşan Nez, “İyi ki doğmuşum… Öyle güzel anılar ile doluyum ki… Her yaşadığım günüme şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

Nez, ‘Sakın Ha!’ ve ‘Her Şey Boş’ şarkılarıyla hayranlarının büyük beğenisini toplamıştı.

Ünlü şarkıcı Nez doğum gününde ortaokul yıllarında Londra’da çekilen fotoğrafını paylaştı.

Takipçilerinden oldukça ilgi gören Nez, doğum günü paylaşımında şunları belirtti, “Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi. İyi ki doğmuşum… Canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene, ‘Seni ben doğurdum.’ der. Evet, tabii ki canım babam… Sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki… Allah’ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin. İyi ki beni doğurmuşsun, seni çok seviyorum! Bu fotoğraf Londra yıllarımda, orta ikinci sınıfta çekilmişti. Çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey! İşte kızıl kafa Neziş… Öyle güzel anılar ile doluyum ki… Her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem, babam, canım ailem, öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız… Her şey çok güzel ve daha da güzel olacak…”