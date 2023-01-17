İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1982 yılından beri düzenlenmekte olan İstanbul Film Festivali çerçevesinde, kısa film yapımını özendirmek, gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla ‘Ulusal Kısa Film Yarışması’ düzenlenmektedir.

Bu yıl 7-18 Nisan tarihleri arasında 42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışmasındaki filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Volkan Güney Eker, fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis kısa filmleri değerlendirmek için jüri koltuğunda oturacak.

20 Ocak 2023’e kadar başvuruları devam eden festivalde, jürinin seçtiği en iyi kısa film para ödülüyle ödüllendirilecek.