3G Telefonlar Tarih mi Oluyor?

Washington Post‘un haberine göre, AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi büyük telefon şirketleri eski 3G ağlarını 2022’den itibaren kapatmayı planlıyorlar. Bu durumda hala 3G telefonları ve diğer 3G cihazları kullanan milyonlarca ABD vatandaşı, iletişimde kalmak için yeni cihazlar almak zorunda kalacak.

San Francisco’da dijital okuryazarlığa odaklanan bir sivil toplum kuruluşu olan Community Tech Network‘ün yönetici direktörü ve kurucu ortağı olan Kami Griffiths‘in 3G ağlarının kapanması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerle ilgili endişeleri var. Griffiths, yaşlı ve düşük gelirli insanların, kendilerini ya telefonsuz bulacaklarını ya da yeni bir cihazı nasıl kullanacaklarıyla ilgili zorluk yaşayacaklarını öngörüyor.