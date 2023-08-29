31 Ağustos’ta saat 04:35’te Balık burcunun 7 derecesinde Mavi dolunay gerçekleşecek. Mavi denmesi bir ay içinde iki dolunay olmasından kaynaklanıyor. Bu dolunay özelinde ise ciddi anlamda Satürn etkilerini içeren bir Dolunay olduğu için engelleyici etkilerde bu dönem hayatımızda belirebilir.

Başak-Balık aksı sağlık konularını da içinde barındıran burçlardır. İşin içinde Satürn de olunca bulaşıcı hastalıklara büyük bir vurgu oluyor. Özellikle denizden ve sulardan gelen bulaşıcı hastalıklar için bu dönem dikkatli olmalıyız.

Diğer yandan Satürn kraliyet yıldızlarından Fomalhaut yıldızı ile kavuşumda olacağı için hak edişlerinde dağıtılacağı enteresan bir süreci tetikleyecek. Eğer sorumluluk alma kısmında içiniz rahatsa bu Dolunay’ın güzellikler getireceğine dair şüpheniz olmasın. Ama Balık burcunun gölge yönü gibi her şeyi fazlasıyla akışa bırakıp aksiyon almadığınız konular varsa bu dönem krizli bir şekilde karşınıza çıkabilir. Ya da siz daha önce fark etmediğiniz detayları artık görebilirsiniz.

Burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ; Kadersel etkiler devrede olacak. Hayatınızın kontrolünü elinizde hissedemediğiniz özel bir süreçte olacaksınız. Biraz içe dönmek iyi gelebilir. Eğer sizin arkanızdan çevrilen bir takım olaylar varsa bu dönem bilin ki önünüze gelecektir.

BOĞA; 2023 yılında arkadaş çevrenizden eleme yapacağınıza önemli vurgu vardı. Bu Dolunay ile hayatınızdan kimi çıkaracağınızı ve kimin sizin enerjinizi aşağı çektiğini fark edeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Eleme yapmak size iyi gelecek.

İKİZLER; Dolunay etkisi ile ailevi gündemleriniz oluşabilir. Hem kariyer hem de aile büyüklerinizle olan diyaloglarınızda artış olabilir. İş hayatınız içinde patron ve iş verenlerinizle olan ilişkilerinizi dikkatli yönetmeniz gereken bir süreçte olacaksınız.

YENGEÇ; Hayata bakışınıza güncelleme geliyor. Hak edişlerinizin pozitif çalışma ihtimali sizler için yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Bu dönem kendinize güzel bir seyahat hediye edebilirsiniz. Dava gündemleriniz varsa onlarla ilgili de tamamlanma söz konusu olacaktır.

ASLAN; Venüs’ün burcunuzda retro etkisi ve bu dolunayı da 8.ci evinizden yaşıyor olmanızdan dolayı finansal konulara çok yüksek bir vurgu olacak. Riskli hareketlerden uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Estetik ameliyat düşünceniz varsa 15 Eylül sonrası uygun olacaktır.

BAŞAK; Evlilik ve ortaklığınız da bitmesi gereken konu başlıkları bu Dolunay ile birlikte hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Kendinizi ikili ilişkilerinizde doğru ifade edemediğiniz enteresan bir süreçtesiniz. Elinizde olmayan kayıplar ve sonlanmalar da süreçle birlikte gelişebilir.

TERAZİ; Günlük rutinlerinizi aksatabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Ve bu durum sizin odağınızı sorumluluklardan alıkoyabilir. Sağlık konusunu hallettikten sonra kendinize küçük planlar eşliğinde rutinler oluşturmaya bakın.

AKREP; İlham perileri bu dönem size destek veriyor olacak. Diğer yandan kendinizi nadasa bırakmak ve biraz rahatlatmak isteyeceksiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Eski bir aşk kapınızı çalıp bu süreçte sizi şaşırtabilir. Exten Next olmayacağını unutmayın!

YAY; Aile, eş ve iş hayatınızın aynı anda şaha kalktığı ve sorumluluklarınızın arttığı bir süreçte olacaksınız. Kiracıysanız ev sahipleri bu süreçte size baskı yapabilir. Aile büyüklerinizin hayatındaki gelişmeler size yeni sorumluluklar getirebilir.

OĞLAK; Daha önce giriştiğiniz anlaşma ve sözleşmelerinizin tamamlandığı bir süreçte olacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan diyaloglarınızda bu dönem artış olabilir. E-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız 16 Eylül sonrasına süreci ilerletin.

KOVA; Finansal konuları dikkatli yönetmesi gereken bir diğer burçta sizsiniz. Yatırımlar için acele etmemeye bakın. Yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hobilerinizden para kazanıp, yeni gelir kapıları açabilirsiniz.

BALIK; Hayatınızın yeni sezonuna hazır mısınız? Sizler için hayatınızın her alanını yeniden yapılandırmak söz konusu olabilir. Her ne oluyorsa bu dönem akışa güvenin ve kendinizi sorumluluklara karşı vicdanen rahat hissediyorsanız kendinizi hırpalamayı bırakın.