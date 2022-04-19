URANÜSYEN VE MİSTİK TUTULMA

30 Nisan da 10 derece Boğa burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları çok güçlü yeniaylardır ve etkileri de 6 ay gibi uzun bir zamana yayılır.

Ülkemizden gözlemlenmeyecek olan bu tutulma esnasında anın haritasında yükselen Yay ve yöneticisi Jüpiter, Venüs ile Balık burcunun yücelme derecesinde kavuşum halinde olacaklar. İki iyicilin çok güçlü oldukları burçta ve haritanın genel yöneticileri olması dolayısıyla oldukça pozitif bir etki taşıyan bir tutulma bu. Boğa burcunun genel etkileriyle toprak, gıda, para, ekonomi, güvenlik, kişisel yeteneklerimiz ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacağımız bir zaman diliminde olacağız. Boğa konuları ile ilgili olarak güvende hissetmek için adım atmak isteyeceğimiz ve aynı zamanda iyicil etkilerle rüzgarı arkamızda hissedeceğimiz bir ruh halinde olacağız.

Venüs ve Jüpiter’in yücelme derecesinde olması bir yandan da ruhsal bir akış hissettirecek. Özellikle sanat, müzik, tasarım, sinema gibi yaratıcılık gerektiren konularda muazzam ilhamlar alınabilir. Ve de özellikle yaratıcı yeteneklerini teknoloji ile birleştirenlerin de kazanacağı bir döngü de olacağız. Ayrıca estetik sektörü çok canlanabilir. Ve dış görünüşüne önem verenlerin sayısı bu döngü de artabilir.

Uranüs’ün tutulmaya olan kavuşum açısı; finans, yeme içme, tarım ve ekonomik alanda da ani kararlar alınabileceğini de göstermekte. Özellikle kripto paraların çok dikkat çekeceği ve yükseliş bandına gireceğini de ön görebiliriz. Ama her zaman söylediğimiz gibi Boğa-Akrep hattı krizlere ve kırılmalara yatkın düğümler olması dolayısıyla yatırımlarda büyük risk almadan ilerlemekte fayda var.

Son olarak bu dönemde elinizden gelen yardımlaşma ve hayır işleri yapmak hayatınızda beklemediğiniz kapıları açabilir. Tevafuk ve kadersel karşılaşmaların da artacağı bu döngü hepimize güzellikler getirsin…

Pınar Kanbak

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