3 Temmuz’da Oğlak burcunun 11 derecesinde dolunay meydana gelecek.

Oğlak burcu sistemler ve kurumsal yapılarla ilgilidir. Sorumluluklarımızı hatırlatan taraflarıyla da yüzleştirici etkisi olan bir burçtur. Gölgesi ise her şeyi geleceğe atmak ve çaba göstermeden umut etmektir. Bu Dolunayda yüzleşeceğimiz konularda sorumluluklarımıza olan tepkilerimiz olacak. Gerekli olan anlarda adımlarımızı attık mı ya da gerçekten istediğimiz pozisyon ve hedefler için mi çalışıyoruz diye kendimize soracağımız bir süreçte olacağız.

Diğer yandan Güneş ve Merkür Sirius yıldızı hattında olacağı için fırsatları da getirecek. Ektiklerimizi de biçeceğimiz, hakedişleri getirecek yönleri de mevcut. Ayrıca Satürn ve Jüpiter’in olumlu açıları ileriye yönelik adımlarımız da gerçekçi olursak güzel fırsatları da getireceği 15 günlük bir süreçte olacağız.

Yükselen burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ: Kariyerinizi fazlasıyla ilgilendiren bu dolunay da bölüm değişikliği ya da terfi gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İşinizden memnun değilseniz de artık bir karar verip siz değişime gidebilirsiniz. Sizler için hareketli bir süreç olacak.

BOĞA: Eğitimler ve seyahatlerin ön planda olduğu bu dolunay da seyahat planları yapabilirsiniz. Temmuz ayı bol bol gezeceğiniz ve hayata daha iyimser taraftan bakmak istediğiniz bir ay olacak.

İKİZLER: Ortaklı gelirleriniz ile ilgili bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Miras paylaşımı da gündeminize gelebilir. Kredi başvurularınız bu dönem sonuçlanabilir. Ayrıca bu dönem spiritüel konulara olan ilginiz de artış söz konusu olacak.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizle alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklarınızla yol ayrımına gelip farklı bir şekilde ilerleme kararı alabilirsiniz. Evlilik ve aile ilişkilerinizle alakalı önemli bir süreçtesiniz. Ayrıca bu dolunay sizler için fırsatlı etkiler barındırıyor.

ASLAN: Sağlık konularının ön plana çıktığı bu dolunay dişlerinizde ve kemikleriniz de hassasiyetler oluşabilir. Sizi rahatlatacak bir rutine geçiş yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla olan projelerinizi de sonuçlandırabilirsiniz.

BAŞAK: Keyifli bir alandan dolunayı yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda bu dönem hareketlilikler olabilir. Bolca flört edeceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Spora başlamak içinde güzel bir zaman dilimindesiniz.

TERAZİ: Ev, aile ve yuva konularının ön plana çıktığı bu dolunay da taşınma kararı alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs retroya girmeden (23 Temmuz) hızlıca hareket edip aksiyon almaya bakın. Retro sonrası tadilat ve dekorasyon işleriniz aksayabilir.

AKREP: Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle olan diyaloglarınızın artacağı bu dolunay sürecinde onların hayatındaki gelişmeler gündeminizde olabilir. Ayrıca sözleşme ve anlaşmalar içinde sonuçlanmaların olacağı bir süreçte olacaksınız.

YAY: Finans konuları gündeminizde olacak. Yeni seyahat rotaları için maddi bir planlama yapıyor olabilirsiniz. Alma verme dengenizi gözden geçirin. Ayrıca kişisel değerinizi ve yeteneklerinizi de fark edeceksiniz bu dolunay sürecinde.

OĞLAK: Sizler için çok önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Kişisel kararlarınızı gözden geçirip harekete geçebilirsiniz. Ayrıca dış görüntünüzü yenileyebilir ve diyete başlayabilirsiniz. İş ve kariyer konularında da sonuçlanmalar söz konusu olacak.

KOVA: Psikolojiniz ve sağlığınızın ön plana çıktığı bu dolunay biraz içinize dönmek ve hayatınızın gidişatı konusunda farkındalık kazanmak isteyebilirsiniz. İçinize dönmek iyi gelecektir. Ayrıca sağlık konusu ve hastane koşturmaları da gündeme gelebilir.

BALIK: Sosyalliğinizin arttığı bir süreçtesiniz. Davetler ve organizasyonların arttığı bu süreci aktif olarak değerlendirin. Ortamlardan güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca elinizde bulunan projelerinizi de sonlandırabileceğiniz etkiler söz konusu olacak.