Çoğu insanın favori bir rengi vardır, ancak favori renginiz gardırobunuz için en iyisi olmayabilir. Herkesin, iyi ve kötü görünmeleriniz sağlayan benzersiz bir renk grubu vardır. Cilt tonunuza uygun renkleri bulmak ve doğru renkleri birlikte koordine etmek, çarpıcı bir kıyafet ile sıradan bir kıyafet arasındaki farkı yaratır.

İşte cilt tonunuza en uygun rengi bulmanın 3 püf noktası:

1- Cildinizin alt tonunu belirleyin

Kendiniz için en doğru renk grubunu bulurken dikkat etmeniz gereken en önemli faktörlerden biri, cilt alt tonunuzu bulmak olacak. Birçok farklı cilt tonu olsada, temelde cilt alt tonunda sadece iki alt ton vardır: sıcak ve soğuk. Hangi kategorinin sizin için geçerli olduğunu anlamak için damar testi yapabilirsiniz.

Damar testi: Bileğinizdeki veya avucunuzdaki damarlara bakın. Sıcak alt tonlu kişilerde damarlar yeşil, soğuk alt tonlu kişilerde ise mavi veya mor renkte damarlar bulunur.

2- Sıcak ve soğuk renk gruplarını öğrenin

Cildinizin alt tonunu belirledikten sonra sıcak ve soğuk renk gruplarını öğrenmelisiniz. Genel bir kural, sıcak renklerin sarı, soğuk renklerin ise mavi renk tonuna sahip olmasıdır.

3- Cildinizin gölgesini aklınızda bulundurun

Alt tonlarınızın yanı sıra ana cilt tonunuz da hangi renk ailelerinin en iyi göründüğünü belirleyebilir. Bir diğer püf nokta ise teninizle parlaklıkta kontrast oluşturan renklerin daha hoş olmasıdır. Cildiniz koyuysa, alt tonunuz soğuk olsa bile doymuş portakal ve sarılar neredeyse her zaman harika görünür. Aynı şekilde, zümrüt, yakut ve ametist gibi cesur “mücevher tonları”, alt tondan bağımsız olarak soluk cilt tonunuzu canlandırabilir.