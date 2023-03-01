Çöp Adam dizisinde ‘Meryem’ karakterini üstlenen Elçin Afacan, verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü. “Bir Aile Hikâyesi” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.

2019 yılında yayınlanan “Bir Aile Hikayesi” dizisindeki Beste karakteri için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu.

Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran Elçin Afacan, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi. Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da attığını ifade eden oyuncu, bu sayede kilolarından kurtulduğunu açıkladı.

“O halimi de bu halimi de çok seviyorum”

Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirterek, “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim.” sözlerini de ekledi.

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