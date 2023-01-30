Şimdilerde ”Çöp Adam” dizisindeki rolüyle sevenlerinin beğenisini toplayan Elçin Afacan, yeni görünümüyle izleyicileri şaşırttı. 2019 yılında yayınlanan “Bir Aile Hikâyesi” dizisindeki Beste karakteri için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen desteği almaya başladı. Daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirten Elçin Afacan karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını belirtti.

Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren Elçin Afacan, ”Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim.” ifadelerini kullandı. Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan Afacan, kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulduğunu belirtti.

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