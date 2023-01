Amerika’da 1995 yılından beri gerçekleşen Critics Choice, bu yıl 28.sini düzenledikleri törenle yine yılın en başarılı televizyon ve film performanslarını ödüllendirildi.

En İyi Film

Everything Everywhere All at Once

En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett “Tar”

En İyi Erkek Oyuncu

Brendan Fraser “The Whale”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett “Black Panther: Wakanda Forever”

En İyi Genç Oyuncu

Gabriel LaBelle “The Fabelmans”

En İyi Kadro

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

En İyi Yönetmen

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Orijinal Senaryo

Daniel Kwan, Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Uyarlama Senaryo

Sarah Polley “Women Talking”

En İyi Görüntü Yönetmeni

Claudio Miranda “Top Gun: Maverick”

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Florencia Martin and Anthony Carlino “Babylon”

En İyi Kurgu

Paul Rogers “Everything Everywhere All at Once”

En İyi Kostüm Tasarımı

Ruth E. Carter “Black Panther: Wakanda Forever”

En İyi Saç ve Makyaj

“Elvis”

En İyi Görsel Efekt

“Avatar: The Way of Water”

En İyi Komedi

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

En İyi Animasyon

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Yabancı Dilde En İyi Film

“RRR”

Drama Dalında En İyi Dizi

“Better Call Saul”

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Bob Odenkirk “Better Call Saul”

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Zendaya “Euphoria”

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Giancarlo Esposito “Better Call Saul”

Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jennifer Coolidge “The White Lotus”

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jeremy Allen White “The Bear”

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Jean Smart “Hacks”

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Henry Winkler “Barry”

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Sheryl Lee Ralph “Abbott Elementary”

En İyi Mini Dizi

The Dropout

En İyi TV Filmi

Weird: The Al Yankovic Story

En İyi Erkek Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Daniel Radcliffe “Weird: The Al Yankovic Story”

En İyi Kadın Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Amanda Seyfried “The Dropout”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Paul Walter Hauser, “Black Bird”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Niecy Nash-Betts, “Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Yabancı Dilde En İyi Dizi

“Pachinko”

En İyi Animasyon Dizi

“Harley Quinn”

En İyi Talk Show

“Last Week Tonight with John Oliver”

En İyi Komedi Programı

“Norm Macdonald: Nothing Special”

İlginizi çekebilir: