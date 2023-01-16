Amerika’da 1995 yılından beri gerçekleşen Critics Choice, bu yıl 28.sini düzenledikleri törenle yine yılın en başarılı televizyon ve film performanslarını ödüllendirildi.
En İyi Film
Everything Everywhere All at Once
En İyi Kadın Oyuncu
Cate Blanchett “Tar”
En İyi Erkek Oyuncu
Brendan Fraser “The Whale”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ke Huy Quan “Everything Everywhere All at Once”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Angela Bassett “Black Panther: Wakanda Forever”
En İyi Genç Oyuncu
Gabriel LaBelle “The Fabelmans”
En İyi Kadro
“Glass Onion: A Knives Out Mystery”
En İyi Yönetmen
Daniel Kwan ve Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”
En İyi Orijinal Senaryo
Daniel Kwan, Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”
En İyi Uyarlama Senaryo
Sarah Polley “Women Talking”
En İyi Görüntü Yönetmeni
Claudio Miranda “Top Gun: Maverick”
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Florencia Martin and Anthony Carlino “Babylon”
En İyi Kurgu
Paul Rogers “Everything Everywhere All at Once”
En İyi Kostüm Tasarımı
Ruth E. Carter “Black Panther: Wakanda Forever”
En İyi Saç ve Makyaj
“Elvis”
En İyi Görsel Efekt
“Avatar: The Way of Water”
En İyi Komedi
“Glass Onion: A Knives Out Mystery”
En İyi Animasyon
“Guillermo del Toro’s Pinocchio”
Yabancı Dilde En İyi Film
“RRR”
Drama Dalında En İyi Dizi
“Better Call Saul”
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Bob Odenkirk “Better Call Saul”
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Zendaya “Euphoria”
Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Giancarlo Esposito “Better Call Saul”
Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jennifer Coolidge “The White Lotus”
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Jeremy Allen White “The Bear”
Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Jean Smart “Hacks”
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Henry Winkler “Barry”
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Sheryl Lee Ralph “Abbott Elementary”
En İyi Mini Dizi
The Dropout
En İyi TV Filmi
Weird: The Al Yankovic Story
En İyi Erkek Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Daniel Radcliffe “Weird: The Al Yankovic Story”
En İyi Kadın Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Amanda Seyfried “The Dropout”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Paul Walter Hauser, “Black Bird”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Niecy Nash-Betts, “Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story”
Yabancı Dilde En İyi Dizi
“Pachinko”
En İyi Animasyon Dizi
“Harley Quinn”
En İyi Talk Show
“Last Week Tonight with John Oliver”
En İyi Komedi Programı
“Norm Macdonald: Nothing Special”
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