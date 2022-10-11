26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Birleşik Krallık sahnesinin en dikkat çekici isimlerinden Ben Duke, Juliet ve Romeo oyunuyla, Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis ise Titanlar ile ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşacak. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor.

Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenleniyor. Festival Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, KKTC, Yunanistan ve Türkiye’den 21 yapım ile 3 perdeden gösterimi izleyiciyle buluşturacak.

İşte 26. İstanbul Tiyatro Festivali takvimi

Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix

Maximum UNİQ

25 Ekim 2022

20:00

Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix

Maximum UNİQ

26 Ekim 2022

20:00

Akram Khan Topluluğu Orman Kitabı

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi – İstanbul

28 Ekim 2022

20:00

Duvar

Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul

31 Ekim 2022

20:00

Duvar

Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul

01 Kasım 2022

20:00

DIDO

Alan Kadıköy

02 Kasım 2022

20:00

Juliet ve Romeo

Maximum UNİQ

03 Kas 2022

20:00

Juliet ve Romeo

Maximum UNİQ

04 Kasım 2022

20:00

TOYO !

Alan Kadıköy

05 Kasım 2022

13:00

TOYO !

Alan Kadıköy

05 Kasım 2022

14:00

TOYO !

Alan Kadıköy

05 Kasım 2022

17:00

Habanera Makamı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

07 Kasım 2022

20:00

İlyada

Kadıköy Süreyya Operası

08 Kasım 2022

20:00

İlyada

Kadıköy Süreyya Operası

09 Kasım 2022

20:00

Şahları da Vururlar

Ses Tiyatrosu

11 Kasım 2022

20:00

Moliere Maratonu: Hastalık Hastası

Atlas 1948 Sineması

12 Kasım 2022

11:00

Moliere Maratonu – Kombine

Atlas 1948 Sineması

12 Kasım 2022

11:00

Moliere Maratonu: Kibarlık Budalası

Atlas 1948 Sineması

12 Kasım 2022

14:30

Şahları da Vururlar

Ses Tiyatrosu

12 Kasım 2022

15:00

Moliere Maratonu: Tartuffe ya da ikiyüzlülük

Atlas 1948 Sineması

12 Kasım 2022

19:00

Kapalı

Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul

12 Kasım 2022

20:00

Medea’ya İnce Ayar

Müze Gazhane

13 Kasım 2022

20:00

Medea’ya İnce Ayar

Müze Gazhane

14 Kasım 2022

20:00

Tartuffe

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

15 Kasım 2022

20:00

Nuhun Gemisini Aramak

ENKA Oditoryumu

15 Kasım 2022

20:00

Richard

Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi – İstanbul

17 Kasım 2022

20:00

Yaşam

Alan Kadıköy

19 Kasım 2022

20:00

Habanera Makamı

Kadıköy Süreyya Operası

19 Kasım 2022

20:00

Yaşasın Demokrasi

Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul

20 Kasım 2022

18:00

Pasolini: Gizli Yangınlar

İş Kuleleri Salonu

21 Kasım 2022

20:00

Pasolini: Gizli Yangınlar

İş Kuleleri Salonu

22 Kasım 2022

20:00

Bir Tatlı Kaşığı Çamur

Alan Kadıköy

22 Kasım 2022

20:00

Titanlar

Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul

23 Kasım 2022

20:00

Titanlar

Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul

24 Kasım 2022

20:00

III. Richard: Niçin Yaptım

Alan Kadıköy

24 Kasım 2022

20:00

III. Richard: Niçin Yaptım

Alan Kadıköy

25 Kasım 2022

20:00

İstanbul Mon Amour

Çeşitli Mekanlar

26 Kasım 2022

11:00

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