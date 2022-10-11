26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Birleşik Krallık sahnesinin en dikkat çekici isimlerinden Ben Duke, Juliet ve Romeo oyunuyla, Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis ise Titanlar ile ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşacak. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor.
Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenleniyor. Festival Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, KKTC, Yunanistan ve Türkiye’den 21 yapım ile 3 perdeden gösterimi izleyiciyle buluşturacak.
İşte 26. İstanbul Tiyatro Festivali takvimi
Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix
Maximum UNİQ
25 Ekim 2022
20:00
Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix
Maximum UNİQ
26 Ekim 2022
20:00
Akram Khan Topluluğu Orman Kitabı
Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi – İstanbul
28 Ekim 2022
20:00
Duvar
Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul
31 Ekim 2022
20:00
Duvar
Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul
01 Kasım 2022
20:00
DIDO
Alan Kadıköy
02 Kasım 2022
20:00
Juliet ve Romeo
Maximum UNİQ
03 Kas 2022
20:00
Juliet ve Romeo
Maximum UNİQ
04 Kasım 2022
20:00
TOYO !
Alan Kadıköy
05 Kasım 2022
13:00
TOYO !
Alan Kadıköy
05 Kasım 2022
14:00
TOYO !
Alan Kadıköy
05 Kasım 2022
17:00
Habanera Makamı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
07 Kasım 2022
20:00
İlyada
Kadıköy Süreyya Operası
08 Kasım 2022
20:00
İlyada
Kadıköy Süreyya Operası
09 Kasım 2022
20:00
Şahları da Vururlar
Ses Tiyatrosu
11 Kasım 2022
20:00
Moliere Maratonu: Hastalık Hastası
Atlas 1948 Sineması
12 Kasım 2022
11:00
Moliere Maratonu – Kombine
Atlas 1948 Sineması
12 Kasım 2022
11:00
Moliere Maratonu: Kibarlık Budalası
Atlas 1948 Sineması
12 Kasım 2022
14:30
Şahları da Vururlar
Ses Tiyatrosu
12 Kasım 2022
15:00
Moliere Maratonu: Tartuffe ya da ikiyüzlülük
Atlas 1948 Sineması
12 Kasım 2022
19:00
Kapalı
Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul
12 Kasım 2022
20:00
Medea’ya İnce Ayar
Müze Gazhane
13 Kasım 2022
20:00
Medea’ya İnce Ayar
Müze Gazhane
14 Kasım 2022
20:00
Tartuffe
Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
15 Kasım 2022
20:00
Nuhun Gemisini Aramak
ENKA Oditoryumu
15 Kasım 2022
20:00
Richard
Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi – İstanbul
17 Kasım 2022
20:00
Yaşam
Alan Kadıköy
19 Kasım 2022
20:00
Habanera Makamı
Kadıköy Süreyya Operası
19 Kasım 2022
20:00
Yaşasın Demokrasi
Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul
20 Kasım 2022
18:00
Pasolini: Gizli Yangınlar
İş Kuleleri Salonu
21 Kasım 2022
20:00
Pasolini: Gizli Yangınlar
İş Kuleleri Salonu
22 Kasım 2022
20:00
Bir Tatlı Kaşığı Çamur
Alan Kadıköy
22 Kasım 2022
20:00
Titanlar
Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul
23 Kasım 2022
20:00
Titanlar
Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi – İstanbul
24 Kasım 2022
20:00
III. Richard: Niçin Yaptım
Alan Kadıköy
24 Kasım 2022
20:00
III. Richard: Niçin Yaptım
Alan Kadıköy
25 Kasım 2022
20:00
İstanbul Mon Amour
Çeşitli Mekanlar
26 Kasım 2022
11:00
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