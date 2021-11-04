25 yıl sonra aynı takımı giydi!

Angelina Jolie, Jane Fonda gibi ünlülerin sürdürülebilir bir moda dünyasına katkı sağlamak amacıyla eski kırmızı halı kıyafetlerini giyme akımına Gwyneth Paltrow‘da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde baş tasarımcı Allesandro Michele önderliğinde düzenlenen Gucci defilesi herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. ‘Love Parade’ adlı yeni koleksiyonu izlemek için bir çok ünlü defileye akın etti, aralarında o akşam giydiği kıyafetle dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu Gwyneth Paltrow’da vardı. Oscar ödüllü başarılı oyuncu, 1996 yılında bir açılış gecesinde giydiği Tom Ford imzalı Gucci takım elbisesiyle görenleri tekrardan büyüledi. Yıllara meydan okuyan Paltrow ve takım için 25 yıl geçmemiş gibi görünüyor.

İşte 2021 ve 1996’daki Gwyneth Paltrow: