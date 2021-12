Amerikan Yazarlar Derneği (Writers Guild of America), 21.yüzyılın en iyi senaryolarını açıkladı.

101 senaryonun açıklandığı listeden, 21.yüzyılın en iyi senaryosuna sahip ilk 10 filmi sizin için derledik.

1) Get Out (2017)

Başrolünde Daniel Kaluuya‘nın yer aldığı korku/gerilim türündeki film, sıradan bir siyahi genç olan Chris‘in, bir gün sevgilisi Rose‘un ailesinin evine gitmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Chris, bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu fark eder ve buradan kurtulmaya çalışır.

2) Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Başrolünde Jim Carrey ve Kate Winslet‘ın yer aldığı romantik/bilim kurgu türündeki film, Joel Barish‘in eski sevgilisi Clementine, Joel’le iki yıllık ilişkisine dair tüm anılarını bir müdahale ile kafasından sildirir. Bu duruma üzülen Joel de anılarını sildirmeye karar verir. Fakat Joel uygulama sırasında Clementine‘i unutmak istemediğini fark eder.

3) The Social Network (2010)

Başrolünde Jesse Eisenberg‘in yer aldığı dram türündeki film, Facebook‘un kurucusu Mark Zuckerberg‘in Facebook‘u kurma hikayesini anlatıyor.

4) Parasite (2019)

Başrolünde Song Kang Ho ve Jang Hye-jin gibi isimlerin yer aldığı gerilim/dram türündeki film, Seul‘un bakımsız yarı bodrum bir evinde yaşayan Kim ailesinin, zengin lüks bir evde yaşayan Park ailesinin yanına çalışan olarak girmelerini ve bir parazit gibi onlarla yaşamaya çalışmalarını konu alıyor.

5) No Country for Old Men (2007)

Başrolünde Josh Brolin ve Javier Bardem‘in yer aldığı suç türündeki filmde, Llewelyn Moss‘un bir şekilde uyuşturucu olaylarına karışan Moss‘un, Anton Chigurh ile karşılaşmasıyla başına gelen olayları konu alıyor.

6) Moonlight (2016)

Başrolünde Mahershala Ali, Travente Rhodes ve Ashton Sanders gibi isimlerin yer aldığı dram türündeki film, genç bir siyahi adam Chiron‘un çocukluğundan yetişkinliğe kadar olan hayatının farklı dönemlerinde toplumda yer bulma çabasını ve kendi kimliğini kabullenme sürecini konu alıyor.

7) There Will Be Blood (2007)

Başrolünde Daniel Day-Lewis ve Paul Dano‘nun yer aldığı dram/epik türündeki filmde, 1900‘lü yılların başlarında petrol aramaları yapan bir şirketin sahibi olan Daniel Plainview‘un bu yolda başına gelenleri konu alıyor.

8) Inglourious Basterds (2009)

Başrolünde Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender gibi isimlerin yer aldığı savaş/aksiyon türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadele veren özel bir birliğin yaşadıklarını konu alıyor.

9) Almost Famous (2000)

Başrolünde Kate Hudson‘ın yer aldığı komedi-drama türündeki film, hayattaki en büyük tutkusu müzik olan William‘ın, bu yoldaki süreçte yaşadığı olayları konu alıyor.

10) Memento (2000)

Başrolünde Guy Pearce‘nin yer aldığı gerilim/gizem türündeki film, Leonard Shelby‘in evine giren ve karısına tecavüz edip öldüren iki kişiyi bulma çabasını konu alıyor. Olay günü kafasına aldığı darbeden dolayı kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Leonard Shelby, karısını öldürenleri bulmak için olanları hatırlamak zorundadır.

Listenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.wga.org/writers-room/101-best-lists/101-best-screenplays-of-the-21st-century-so-far/list