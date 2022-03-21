21 – 27 Mart 2022 haftasına dair burç yorumlarını anlatan Astroloji Danışmanı Selen Yüksek, haftanın gidişatı hakkında doğru kanıya ulaşmak için yükselen burçların da okunması gerektiğinin altını çizdi. Önümüzdeki haftanın oldukça hareketli geçeceğini vurgulayan Yüksek, “Ani kararlar ve fevri çıkışlardan uzak durmalıyız. Odaklanma problemleri yaşayabiliriz. Bu nedenle kazalara ve sakarlıklara açık olabiliriz, dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? İşte 21-27 Mart haftasının burç yorumları:

KOÇ / YÜKSELEN KOÇ

Bu hafta, oldukça hareketli etkiler altında olacaksınız. Hafta başında hareketlenmeniz gereken konularda hala istediğiniz ivmeyi yakalayamayabilirsiniz ancak zihinsel olarak oldukça hareketli olabilirsiniz. Fiziksel olarak harekete geçmektense plan yapma konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasına doğru ise finansal konularla ilgili dikkatli olmanız gerekebilir, beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Ayrıca sosyal ortamlarınızda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir, bazı gerginlikler oluşabilir. Sakin ve mantıklı davranmalısınız. Hafta sonuna doğru ise hafta ortasında yaşadığınız sıkıntıları düzeltebilirsiniz. Fakat bunu yaparken olayları net olarak görebildiğinizden emin olmalısınız. Topluluklar içinde konuşma, sunum gibi işler için bugünler uygun olmayabilir.

BOĞA / YÜKSELEN BOĞA

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında sıklıkla gruplar içine girmeniz, topluluklar içinde bulunmanız gerekebilir. Düşünceleriniz ile topluluklara hitap edebilirsiniz, arkadaşlarınıza bolca tavsiye vermeniz gerekebilir. Hafta ortasına doğru ise kariyer ya da planlarınız ile ilgili bir takım beklenmedik durumlar oluşabilir. Otorite figürleri ile gerginlikler yaşanabilir. Kendinizle, özellikle görüntünüzle ilgili marjinal değişikliklere gidebilirsiniz, fevrilikle ani kararlar verebilirsiniz. Kararlarınızı hayata geçirmek için birkaç gün boyunca bu etkinin geçmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Hafta sonuna doğru ise yaratıcılığınız ve sezgiselliğiniz artabilir, hafta içi yaşanan karmaşa nispeten düzelebilir. Kendiniz ya da kariyeriniz ile ilgili farklı planlar yapma yoluna gidebilirsiniz. Yaptığınız planların gerçekçi olmasına dikkat etmelisiniz.

İKİZLER / YÜKSELEN İKİZLER

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında kariyeriniz veya planlarınız ile ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Oluşabilecek herhangi bir gerginliği büyütmemeye dikkat etmelisiniz. Kariyeriniz ya da planlarınız ile ilgili daha geniş açıdan düşünebilirsiniz. Hafta ortasına doğru bilinçaltınızla ilgili ya da psikolojik olarak gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz aktivitelerle uğraşmalı, etrafınıza bu gerginliğinizi yansıtmamaya dikkat etmelisiniz. Yurt dışı, sosyal medya, eğitim vb. konularda beklenmedik sıkıntılar oluşabilir. Hafta sonuna doğru ise yaşanan sıkıntıları akışa bırakmayı tercih edebilirsiniz. Olayları bakış açınızı değiştirerek biraz daha sakinleşebilirsiniz. Diğer yandan da yine bu saydığımız konularla ilgili bir bilinmezlik söz konusu olabilir. Bu enerjiyle birlikte atalete kapılmamaya dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ / YÜKSELEN YENGEÇ

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında yurt dışı, ticaret, hukuk, reklam vb. işleriniz ile ilgili gündemleriniz artabilir. Eğitimle ilgili yeni gündemleriniz oluşabilir. Olaylara bakış açınızda bu hafta genişlemeler olabilir. Hafta ortasına doğru sosyal ortamınız ya da finansal kaynaklarınız ile ilgili beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Ani bir kararla borç alma, borç verme, kredi çekme vb. işlemlerden uzak durmanız daha sağlıklı olacaktır. Çevrenizle yapacağınız görüşmelerde gerginlikler yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru ise finansal kaynaklarla ilgili gündemler tekrar yaşanabilir. Olası bir alacak-verecek ya da kredi işlemlerinde dikkatli olmalısınız. Kandırılma ya da hayal kırıklığına uğrama durumları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da ekstra özen göstermelisiniz.

ASLAN / YÜKSELEN ASLAN

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında finansal kaynaklarınız ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir veya miras durumu ortaya çıkabilir. Spiritüel konulara karşı ilginizi artıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizin geliri açısından gündemler oluşabilir. Hafta ortasına doğru kariyeriniz, planlarınız veya ilişkileriniz ile ilgili beklenmedik durumlar; bitiş ya da başlangıç yaşanabilir. Sakin kalıp mantıklı çözümler üreterek bu durumları hafifletebilirsiniz. Ortaklı olarak yaptığınız konularda da yine dikkatli davranmalısınız. Olası bir anlaşmazlığa karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafta sonuna doğru ise ilişki ve ortaklık konularında yaşanan sıkıntılar hafifleyebilir, orta yol bulunabilir. Fakat yine de bir yandan karşı tarafa ilişkin tedbiri elden bırakmamalısınız.

BAŞAK / YÜKSELEN BAŞAK

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni gündemler oluşabilir. Düşüncelerinizi daha çok bu konular üzerine yoğunlaştıracağınız bir hafta olabilir. Partneri olmayanlar bu dönem biri ile tanışabilir, olanlar ise birlikteliği için yeni kararlar alabilir. Ortak yapılan işlerde, işin büyütülmesi için adımlar atılabilir. Hafta ortasına doğru yurt dışı, hukuk, ticaret gibi konularda sıkıntılar oluşabilir. Bakış açınızda hareketlerinize yansıyan bir fevrilik olabilir, sakin tepkiler vermelisiniz. Günlük işlerinizde ya da sağlınız ile ilgili beklenmedik durumlar oluşabilir. Sakarlıklara ve kazalara maruz kalmamak için acele etmemeli, fevri davranmamalısınız. Hafta sonuna doğru ise sağlık konuları bir kez daha gündemde olabilir, zihin bulanıklığı yaşayabilirsiniz. İş ortamında gereksiz işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ / YÜKSELEN TERAZİ

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında zihinsel ve fiziksel olarak yoğun olabilirsiniz. Hareketin yoğunlaşacağı iş ortamınıza daha çok odaklanmanız gerekebilir, sağlık ile ilgili gündemleriniz oluşabilir. İş veya günlük rutinleriniz içerisinde şanslı olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasına doğru ilişkiler veya finansal konular ile ilgili beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Çocuklarınız ya da hobileriniz ile ilgili bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Maddi olarak farklı yatırım kaynaklarına yönelmek isteyebilirsiniz. Fakat bu dönem bunun için çok uygun olmayabilir. Farklı alanlarda çeşitli yatırımlarda bulunanlar bazı iniş çıkışlara maruz kalabilir. Hafta sonuna doğru ise bu bahsettiğimiz karışıklıklar biraz daha sakinleşebilir. Ama yine de saydığımız konularla ilgili girişimlerde bulunmak için biraz daha beklemek daha sağlıklı olacaktır.

AKREP / YÜKSELEN AKREP

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında ilişkiler, çocuklar, yatırımlar, hobiler gibi konularda yeni gündemleriniz oluşabilir. Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilir ya da var olanı büyütmek isteyebilirsiniz. Hafta ortasına doğru ortaklıklar, ilişki, aile, yuva veya ev konuları ile ilgili beklenmedik durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Fevri olarak yapacağınız hareketler sizi daha çok zora sokacaktır. Bu sebeple sakin kalmalı ve mantıklı kararlar vermelisiniz. Eviniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler varsa, bunlar için uygun zaman olmayabilir. Hafta sonuna doğru ise ev, aile, yuva, aile büyükleri ile ilgili konular tekrar vurgulanacak. Var olan sıkıntılar biraz daha sakinleşecek olsa da kontrolü elden bırakmamalısınız ve olaylara objektif yaklaşarak gerçekçilikten uzaklaşmamalıyız.

YAY / YÜKSELEN YAY

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında ev, aile, yuva, aile büyükleri ile ilgili gündemleriniz oluşabilir. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Odağınızı bu konulara daha çok vermeniz gerekebilir. Evinizde çeşitli değişiklikler yapmak isteyebilir, ev değiştirmekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasına doğru iletişimsel konularda sıkıntı yaşayabilir, zihinsel olarak yorucu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim, ticaret, reklam, yolculuk konuları ile ilgili gündemleriniz varsa ise beklenmedik etkiler oluşabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da iş ortamınız ile ilgili bazı gerginlikler yaşanabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta sonuna doğru ise sıkıntı yaşanılan konular biraz daha rahatlayabilir. Ama yine de dikkatli olmalı ve olayları net görene kadar harekete geçmemelisiniz. Ayrıca sezgiselliğinizin ve yaratıcılığınızın da artması söz konusu olabilir. Bunları ortaya çıkaracak konulara odaklanabilirsiniz.

OĞLAK / YÜKSELEN OĞLAK

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında kardeşleriniz veya yakın çevreniz ile ilgili gündemler oluşabilir. İetişimde oldukça aktif olabilirsiniz. Kısa seyahatler ortaya çıkabilir, zihinsel olarak oldukça aktif olmanızı gerekebilir. Hafta ortasına doğru ilişki, çocuk, hobiler veya yatırımlar ile ilgili konularda beklenmedik durumlar oluşabilir. Maddi kaynaklarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Ani karar verilmiş yatırımlar bu hafta için uygun olmayabilir. Hafta sonuna doğru finansal konularla ilgili gündemler devam ederken, sizi mutlu edebilecek bir para akışı olsa da hala kontrollü olmaya devam etmeli ve planlı harcama yapmalısınız. Bu süreç borç alma-verme veya kredi işlemleri için uygun olmayabilir.

KOVA / YÜKSELEN KOVA

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında finansal kaynaklarınız ile ilgili gündemler oluşabilir. Odağınızı bu noktaya toplamanız gerekebilir. Para akışının size doğru olabileceği bu haftada, harcama yapmak yerine birikim yapmak daha uygun olabilir. Hafta ortasına doğru aile, yuva, ev, aile büyükleri ile ilgili konularda ani gündemleriniz oluşabilir. Bu süreçte oluşabilecek sıkıntılara karşı mantıklı çözümler üretmelisiniz. Ayrıca kendinizle, özellikle görüşünüzle ilgili ani değişimler yapmak, kararlar vermek için uygun zaman olmayabilir. Fevri davranışlardan kaçınmanız gereken bir hafta sizleri bekliyor. Hafta sonuna doğru ise odağınız daha çok kendi üzerinizde olabilir. Sezgiselliğiniz ve yaratıcılığınız yükselebilir. Bazı konulara kendinizi bulanık hissedebilirsiniz.

BALIK / YÜKSELEN BALIK

Oldukça hareketli etkilerin olduğu bu haftanın başında kendinizi şanslı hissedebileceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bir yandan da olayları abartmaya meyilli olabilirsiniz. Kilo kontrolünüze dikkat etmeniz gereken bu haftada, eğitim kaynaklı konular veya yurt dışı konuları gündeminizde olabilir. Yaşı büyük kişilerden zorlandığınız konular hakkında fikir alabilirsiniz. Hafta ortasına doğru psikolojik olarak zorlanabilir, yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da iletişim konularında beklenmedik olaylar, yanlış anlaşılmalarla yaşayabilirsiniz. Zihinsel olarak kendinizi oldukça yorgun hissedebilirsiniz. Bu dönemde daha çok kendinizle sakin bir şekilde vakit geçirmek daha sağlıklı olabilir. Hafta sonuna doğru ise yine bilinçaltı ve psikolojik konular etkili olabilir. Rüyalarınız bazı anlamlar taşıyabilir. Zihninizdeki düşünceleri netleştirmekte zorlanabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: