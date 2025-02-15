Pembe: Feminen ve duygusal dokunuş

Pembenin farklı tonları, romantik ve güçlü bir ifade biçimi olarak podyumlarda kendini gösterdi. Miu Miu’nun SS 2025 koleksiyonunda parlak pembe ceketler ve vintage dokunuşlar dikkat çekerken, Simon Rocha ise soft pastel pembe tonlarında maskülen takımlarla zarif bir kontrast yarattı. Barbiecore trendinin yankıları sürerken, pembenin farklı versiyonlarını sokak modasında sıkça göreceğiz.

Domates kırmızısı: Canlı ve çarpıcı

Kırmızının en sıcak tonu olan domates kırmızısı, bu yılın en iddialı renklerinden biri. Y-3’ün Fall 2025 koleksiyonunda oversized puffer montlarda kendini gösteren bu ton, Bottega Veneta’nın SS 2025 defilesinde ise maskülen ceketler ve yüksek belli pantolonlarla modernize edildi. Güçlü ve çarpıcı bir stil için domates kırmızısını cesur kesimlerle birleştirmek şart!

Turuncu: Enerjik ve çarpıcı

Turuncu, sıcak ve dikkat çekici etkisiyle 2025’te yükselişte. Loewe’nin SS 2025 koleksiyonunda parlak ve modern kesimlerde kullanılan bu renk, Bottega Veneta’nın klasik tonlarla harmanlanmış versiyonunda ise daha sofistike bir hava kazandı. Özellikle deri ve yılan derisi dokularla kombinlenen turuncu, hem feminen hem de maskülen tarzları tamamlıyor.

Yeşil: Acı yeşil ve su yeşili

Yeşilin farklı tonları, bu yılın en sofistike renkleri arasında. Saint Laurent’in SS 2025 koleksiyonunda metalik ve parlak kumaşlarla dramatik bir hava kazanan acı yeşil, Tanya Taylor’ın Fall 2025 defilesinde su yeşili tonlarında oversized kabanlarla sakin ve huzurlu bir görünüme büründü. Özellikle natürel tonlarla kombinlendiğinde, yeşil tonları her tarza kolayca adapte edilebiliyor.

Butter yellow: Yumuşak ve zamansız

Butter yellow, yani tereyağı sarısı, bu yılın en zarif renklerinden biri olarak öne çıkıyor. Alexander McQueen’in SS 2025 defilesinde sert deri parçalarla kontrast yaratarak kullanılan bu ton, Chanel’in SS Couture 2025 koleksiyonunda ise klasik ve romantik dokularla buluştu. Bu yumuşak sarı tonu, özellikle pastel tonlarla kusursuz bir uyum yakalıyor.

Mocha mousse: Toprak tonlarının asaleti

Krem, bej ve kahverengi tonlarının birleşimi olan mocha mousse, Calvin Klein Collection’un Fall 2025 koleksiyonunda oversized maskülen takımlarda yer alırken, Hermès’in SS 2025 defilesinde ise zamansız klasik kesimlerle buluştu. Toprak tonlarının gücünü hissettiren mocha mousse, sofistike ve minimalist bir tarzın anahtarı olmaya devam ediyor.

Çikolata kahve: Güçlü ve derin

Çikolata kahve, 2025’in en karakteristik ve zamansız renklerinden biri olarak öne çıkıyor. Coach’un Fall 2025 koleksiyonunda uzun deri paltolarda ve koyu kahverengi kombinlerde kullanılan bu renk, Ferragamo’nun SS 2025 koleksiyonunda ise modern kesimli deri takımlarla güçlü bir duruş sergiledi. Kahvenin bu yoğun ve karizmatik tonu, hem maskülen hem de feminen parçalarla rahatlıkla kombinlenebilecek bir alternatif sunuyor.